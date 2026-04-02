۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۴

مصادره اموال خائنان و وطن فروشان تا ریال آخر

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی اعلام کرد که هرگونه همکاری با کشورهای متخاصم، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، مشمول مصادره کامل اموال خواهد شد.

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: ایران امروز درگیر جنگی تمام‌عیار با آمریکا و رژیم صهیونیستی است و در چنین وضعیتی، حفظ امنیت ملی و مقابله با خائنان در اولویت مطلق قرار دارد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال گذشته قانون تشدید مجازات جاسوسی را تصویب کرده و این قانون اکنون لازم‌الاجراست. به گفته او، مردم نیز از این قانون استقبال کرده و خواستار برخورد قاطع، از جمله مصادره اموال افراد همکار با دشمن هستند.

مصادره اموال؛ مجازات هرگونه همکاری با دشمن

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به ماده ۲ این قانون تأکید کرد: هرگونه همکاری اقتصادی، مالی، فناورانه، اطلاعاتی یا هر نوع همراهی با کشورهای متخاصم، جرم محسوب شده و مجازات آن مصادره کامل اموال است.

پژمانفر تصریح کرد: در این قانون، آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صراحت به عنوان دولت‌های متخاصم معرفی شده‌اند و شورای عالی امنیت ملی نیز مسئول تعیین سایر مصادیق است؛ بنابراین هیچ ابهامی در اجرای قانون وجود ندارد و قوه قضاییه باید آن را بدون ملاحظه اجرا کند.

وی همچنین از موضع‌گیری رئیس قوه قضاییه در حمایت از اجرای این قانون تقدیر کرد و خواستار پیگیری کامل آن شد.

گسترش دامنه جرم؛ از جاسوسی تا فعالیت رسانه‌ای

پژمانفر با اشاره به تبصره‌های قانون گفت: این قانون تنها محدود به جاسوسی اطلاعاتی نیست، بلکه هرگونه اقدام نظامی، امنیتی، فرهنگی و حتی فعالیت‌های تبلیغاتی در راستای منافع دشمن را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: افرادی که با شبکه‌های معاند همکاری رسانه‌ای دارند یا از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه پول دریافت می‌کنند، تحت پیگرد قرار گرفته و اموالشان مصادره خواهد شد.

هشدار به ایرانیان خارج از کشور

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به اطلاعیه دادستانی کل کشور اظهار داشت: هرگونه همراهی ایرانیان خارج از کشور با آمریکا و اسرائیل علیه امنیت ملی، می‌تواند به مصادره تمامی اموال آنها در داخل کشور منجر شود.

او تأکید کرد: افرادی که در خارج از کشور فعالیت دارند اما در داخل دارای سرمایه هستند، نمی‌توانند از اجرای این قانون فرار کنند و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

اجرای قانون بدون توقف، حتی پس از جنگ

پژمانفر در پاسخ به انتقادها درباره شدت مجازات‌ها گفت: این قانون در شرایطی تصویب شده که دشمن اقدامات تروریستی در داخل کشور انجام داده و امنیت مردم را هدف قرار داده است.

وی افزود: در شرایط جنگی، تشدید مجازات‌ها امری طبیعی است، اما تأکید ما این است که حتی پس از پایان این شرایط نیز اجرای قانون ادامه داشته باشد و هیچ‌گونه مماشاتی با خائنان صورت نگیرد.

    نظرات

    IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      هر چند خیلی دیر است...اما بسیار موثر است...فقط در مورد تمامی این وطن فروشان..اجرا کنید..و. تاخیر نکنید...که مخرب است
    IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      اموال تمام کسانی که باعث ریخته شدن حتی یک قطره خون حتی یک نفر شدند باید توقیف شوند اخه مردم عادی چه گناهی کردند که وطن فروشان درخواست کمک از بیگانه و دشمن کردند؟؟

