حمله به بندر شهید حقانی بندر عباس، نشان از استیصال دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با محکومیت شدید حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به بندر شهید حقانی بندرعباس، این اقدام را نمونهای آشکار از جنایت جنگی و نقض فاحش تمامی قوانین و اصولی دانست که خود آنان مدعی تدوین و حمایت از آن هستند.
کولیوند در اینباره اظهار داشت: حمله به بندری با کاربری مسافربری و تجاری، نشاندهنده اوج خفت، خواری و استیصال دشمن صهیونیستی-آمریکایی است؛ دشمنی که از سر ضعف و شکستهای پیدرپی، امروز به هر اقدام غیرانسانی و ضدبشری دست میزند و هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست.
وی افزود: این اقدام جنایتکارانه، بار دیگر چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار ساخت؛ کسانی که نهتنها به اصول انسانی پایبند نیستند، بلکه همان قوانین بینالمللی که خود تصویب کردهاند را نیز بهراحتی زیر پا میگذارند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ملت بزرگ ایران با اتکا به ایمان، وحدت و مقاومت، همواره در برابر چنین دشمنان زبون و شکستخوردهای ایستاده و خواهد ایستاد و اینگونه اقدامات کور، نهتنها خللی در اراده ملت ایجاد نمیکند، بلکه عزم آنان را برای ادامه مسیر عزت و پیشرفت راسختر میسازد.
کولیوند همچنین از پیگیریهای جدی و مستمر جمعیت هلالاحمر در عرصههای بینالمللی خبر داد و گفت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با تمام توان، از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای احقاق حقوق مظلومان این حادثه استفاده خواهد کرد و این جنایت را از طریق مجامع جهانی و نهادهای بشردوستانه تا حصول نتیجه نهایی پیگیری میکند.
وی در پایان تأکید کرد: بیتردید، اینگونه اقدامات ددمنشانه، نشانه ضعف، ذلت و فروپاشی تدریجی جبهه دشمن است و آینده از آن ملتهایی است که با عزت، مقاومت و ایمان، مسیر خود را ادامه میدهند.
