به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در دیدار با مسئولان جمعیت هلال احمر سمنان به میزبانی دفتر خود از خدمات و زحمات شبانه روزی نیروهای امدادی تقدیر کرد و اظهار داشت: برای ارائه خدمات هر چه بیشتر می بایست زیرساخت های امدادی نیز ارتقا یابد.

وی ایجاد همدلی و همکاری سایر دستگاه ها و مسئولان را در تحقق هدف فوق موثر دانست و افزود: به همین منظور تأمین زمین برای احداث انبار و فضای پشتیبانی هلال احمر سمنان در حال پیگیری است.

فرماندار سمنان با تاکید بر اینکه هماهنگی های لازم با مرکز استان در دست انجام است، ابراز داشت: گزینه هایی نظیر جاده حسن آباد و ظرفیت هایی مانند فرودگاه و راه آهن در دست بررسی است.

صمیمیان پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ و تخصیص منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی و امدادی را در دستور کار دانست و تصریح کرد: پیش بینی لازم برای تامین اعتبار سال های آینده نیز انجام گرفته است.

وی با اشاره به تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبارات تجهیزات امدادی به شهرستان سمنان، افزود: با حمایت های استانی و ملی منابع لازم برای تکمیل نیازهای موجود جذب خواهد شد.