  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

تقویت زیرساخت‌های امدادی هلال احمر سمنان؛ زمین در حال تأمین است

سمنان-فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های امدادی، از پیگیری تأمین زمین برای جمعیت هلال احمر خبر داد و گفت:به دنبال ایجاد بستری مناسب برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مردم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در دیدار با مسئولان جمعیت هلال احمر سمنان به میزبانی دفتر خود از خدمات و زحمات شبانه روزی نیروهای امدادی تقدیر کرد و اظهار داشت: برای ارائه خدمات هر چه بیشتر می بایست زیرساخت های امدادی نیز ارتقا یابد.

وی ایجاد همدلی و همکاری سایر دستگاه ها و مسئولان را در تحقق هدف فوق موثر دانست و افزود: به همین منظور تأمین زمین برای احداث انبار و فضای پشتیبانی هلال احمر سمنان در حال پیگیری است.

فرماندار سمنان با تاکید بر اینکه هماهنگی های لازم با مرکز استان در دست انجام است، ابراز داشت: گزینه هایی نظیر جاده حسن آباد و ظرفیت هایی مانند فرودگاه و راه آهن در دست بررسی است.

صمیمیان پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ و تخصیص منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی و امدادی را در دستور کار دانست و تصریح کرد: پیش بینی لازم برای تامین اعتبار سال های آینده نیز انجام گرفته است.

وی با اشاره به تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبارات تجهیزات امدادی به شهرستان سمنان، افزود: با حمایت های استانی و ملی منابع لازم برای تکمیل نیازهای موجود جذب خواهد شد.

کد مطلب 6788486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها