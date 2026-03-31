https://mehrnews.com/x3bJnK ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6788495 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ امدادرسانی هلالاحمر در محله شریعتی کرمانشاه +تصاویر کرمانشاه- تصاویری از تخریب منازل مسکونی محله شریعتی در پی حمله صهیونیستی-آمریکایی و عملیات امدادرسانی نیروهای هلالاحمر استان کرمانشاه را مشاهده میکنید. کد مطلب 6788495 کپی شد مطالب مرتبط حمله به بندر شهید حقانی بندر عباس، نشان از استیصال دشمن است میزان آسیب منازل مسکونی محله شریعتی کرمانشاه در حمله موشکی تخریب منزل تاریخی چهارمین شهید محراب در محله شریعتی کرمانشاه برچسبها کرمانشاه حمله صهیونیستی آمریکایی به ایران جمعیت هلال احمر کرمانشاه
