توزیع بیش از ۳۰۰ تن گوشت مرغ گرم و منجمد در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جامعی مدیر توسعه بازرگانی این سازمان اظهارداشت: با این میزان توزیع که بیشتر از مصرف و نیاز بازار استان است، هیچ‌گونه کمبود و نگرانی در تامین اقلام پروتئینی بالاخص گوشت مرغ برای مردم استان طی تعطیلات پیش رو و روز طبیعت که معمولا تقاضا افزایش یافته ، وجود نخواهد داشت.

وی افزود : کلیه کشتارگاه‌های مرغ استان آمادگی عرضه عمده و همچنین مراکز عرضه خرده فروشی ها اعم از واحدهای صنفی عرضه مواد پروتئینی ، مرغ فروشی ها، فروشگاه‌های زنجیره ای و تعاونی روستایی در سراسر شهرستانها، از آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مردم شریف استان در ایام مذکور برخوردار خواهند بود.