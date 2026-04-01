۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

توزیع بیش از ۳۰۰ تن گوشت مرغ گرم و منجمد در هرمزگان

بندرعباس- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان از برنامه عرضه و توزیع ۳۳۰ تن گوشت مرغ گرم و منجمد در روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین ماه در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جامعی مدیر توسعه بازرگانی این سازمان اظهارداشت: با این میزان توزیع که بیشتر از مصرف و نیاز بازار استان است، هیچ‌گونه کمبود و نگرانی در تامین اقلام پروتئینی بالاخص گوشت مرغ برای مردم استان طی تعطیلات پیش رو و روز طبیعت که معمولا تقاضا افزایش یافته ، وجود نخواهد داشت.

وی افزود : کلیه کشتارگاه‌های مرغ استان آمادگی عرضه عمده و همچنین مراکز عرضه خرده فروشی ها اعم از واحدهای صنفی عرضه مواد پروتئینی ، مرغ فروشی ها، فروشگاه‌های زنجیره ای و تعاونی روستایی در سراسر شهرستانها، از آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مردم شریف استان در ایام مذکور برخوردار خواهند بود.

