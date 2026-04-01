به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک با محکومیت این جنگ تحمیلی و اشاره به ماهیت غیرانسانی کشتار غیرنظامیان گفت: جنگ‌ ویرانگر است. همیشه محکوم است و کودکان، افراد دارای معلولیت و زنان از بی‌دفاع‌ ترین قربانیان آن به شمار می‌روند. ما در شرایط عادی و غیر جنگی هم برای تمرین و ورزش باید بیش از سایر افراد تلاش کنیم، حالا فرض کنید در شرایط جنگی که جان شهروندان و غیر نظامیان در خطر است، با دشمنی که ورزشگاه‌ها را هم نشانه می‌رود ادامه تمرینات چقدر سخت‌تر است.



آسیب‌های ورزشی مدعیان حقوق بشر

سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان در ادامه با اشاره به این‌ که این آسیب‌ها به ورزش کم نبوده عنوان کرد: ما در مسیر کسب آمادگی و کسب امتیاز برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ هستیم. متأسفانه آخرین اردوی آمادگی سال ١۴٠۴ ما در جزیره‌ی کیش و اوایل اسفند ماه، مصادف شد با روزهای آغازین جنگ. این اردو متصل به اعزام به مسابقات جهانی بود. این مسابقات از ده تا شانزدهم فروردین به میزبانی تایلند در حال برگزاری است به نوعی آخرین فرصت کسب سهمیه برای شرکت در بازی‌های آیچی ناگویا به حساب می‌آمد. با رکوردهایی که ورزشکاران ما ثبت کرده بودند، اتفاق خوبی بود و می‌توانستیم علاوه بر کسب سهمیه افتخارآفرین هم باشیم.

وی افزود: همچنین قرار بود هشت ورزشکار ما در این مسابقات کلاس‌بندی هم بشوند اما به دلیل شرایط بحرانی که پیش آمد سفر لغو شد و به ناچار، پس از پایان تمرینات، با هماهنگی‌های انجام شده ملی‌پوشان را از طریق بندر چارک به سلامت به خانه‌های‌شان بازگرداندیم. در جنگ ١٢ روزه هم فرصت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا چین را از دست دادیم و در حال حاضر تنها ٣ سهمیه داریم. این‌ها گوشه‌ای از آسیب‌هایی‌ست که مدعیان صلح و حقوق بشر به ورزش می‌زنند.

غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل می‌کنیم

نعمتی ادامه داد: امید تنها دارایی آدمی‌ست و این را آن‌هایی بهتر می‌دانند که از غم‌های بزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل کرده‌اند. این‌ که چه در پیش داریم شاید خارج از اراده‌ی ماست. باورش برای بسیاری دشوار است اما در همین شرایط هم که ورزشگاه‌ها در خطر اند بچه‌ها تمرین می‌کنند. البته اصلا کار آسانی نیست چون تیراندازی با کمان یکی از ورزش‌هایی‌ست که شرایط ذهنی آرامی می‌طلبد اما قهرمانان دارای معلولیت همیشه با امیدواری به زندگی ادامه می‌دهند و از دل سختی‌ها به سکوهای افتخار راه پیدا می‌کنند.

نعمتی در پایان تأکید کرد : من فرزند ایرانم و حاضر نیستم ذره‌ای از آب و خاک کشورم در دست بیگانه باشد. من همدرد مادران داغدار مینابم. جهان باید بداند که این جنگ تحمیلی، کشتار کودکان و غیر نظامیان نقض حقوق بشر است. ما قهرمانان وطنیم و دوباره جوانه می‌زنیم.