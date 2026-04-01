۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

واژگونی وانت نیسان با ۲ مصدوم در ایوانکی

گرمسار- رئیس هلال احمر گرمسار از بروز حادثه واژگونی وانت نیسان در ایوانکی خبر داد و گفت: این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت.

سعید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حادثه برای یک وانت نیسان خبر داد و ابراز کرد: صبح چهارشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در کیلومتر ۱۵ جاده شریف آباد ـ ایوانکی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند افزود: این حادثه دو مصدوم بر جای گذاشت که توسط نجاتگران هلال احمر خدمات سرپایی در صحنه دریافت کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، تاکید کرد: همه پایگاه های امدادی هلال احمر شهرستان گرمسار تا پایان تعطیلات در آماده باش کامل هستند.

