۱۲ فروردین روز پیروزی دین بر طاغوت است

حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم حفظ وحدت ملی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» تصریح کرد: دوازدهم فروردین، روزی است که ملت ایران با عزمی استوار و رأیی تاریخی، مسیر سرنوشت خود را تعیین کردند و با انتخاب نظام مقدس جمهوری اسلامی، پایه‌های استقلال، آزادی و ارزش‌های دینی را در کشور مستحکم ساختند. این روز، نماد پایداری و خودمختاری ملتی است که با شکوه تمام، اعتلای ایران عزیز را به نمایش گذاشت.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان در پاسخ به سوالی درباره اهمیت این روز در تاریخ معاصر ایران، گفت: رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی، پاسخی محکم و بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود. مردم ایران، دوازدهم فروردین را به عنوان روز احقاق حق و روز پیروزی دین بر طاغوت گرامی می‌دارند. این روز، نماد فروپاشی نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنت و برپایی حاکمیت مستضعفین بر پایه ایمان و تقواست.

حجت الاسلام حبیبی با اشاره به شرایط حساس کنونی و لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا خاطرنشان کرد: ملت قهرمان ایران امسال در حالی این روز بزرگ را گرامی می‌دارند که داغدار امام شهید خود و شهدای گرانقدری هستند که جان خود را فدای آرمان‌های متعالی جمهوری اسلامی کردند. این شهدا در رویارویی با جبهه باطل، بار دیگر در تاریخ بشریت، شکوه جبهه حق را نمایان ساختند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب افزود: در این روزهای پرحماسه، بیان دستاوردهای عظیم و بی‌نظیر جمهوری اسلامی به ویژه حفظ عزت و اقتدار ملی و تمامیت ارضی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. نظام مقدسی که به پشتوانه مردم همیشه در صحنه، مقابل قدرت‌های جهانی ایستاده و آنان را به ستوه آورده است.

حجت‌الاسلام حبیبی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد: یقیناً به برکت خون شهدا و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آینده‌ای روشن در انتظار این سرزمین الهی خواهد بود. امروز نیز با تکیه بر اراده و ایثار ملت و دولت اسلامی، در راستای حفظ استقلال و پیشرفت، بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی، به سوی آینده‌ای پرامید حرکت می‌کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: در سالی که رهبر معظم انقلاب به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری فرمودند، با همدلی و اتحاد ملی بر دشمنان فائق آمده و جمهوری اسلامی ایران بالنده‌تر از همیشه، راه روشن خود را با اقتدار کامل ادامه خواهد داد و منادی حکومت مستضعفان بر مستکبران خواهد بود.