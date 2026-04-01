امتحانات هماهنگ کشوری متوسطه اول لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد: بر اساس تصمیم این وزارتخانه، تمام امتحانات هماهنگ کشوری دوره متوسطه اول در سال تحصیلی جاری لغو شده است.
وی در توضیح نحوه برگزاری امتحانات، گفت: در دوره ابتدایی، ارزشیابی دانشآموزان بهصورت توصیفی انجام میشود و تکمیل فرمهای ارزشیابی از ۹ خرداد ماه آغاز خواهد شد تا زمان کافی برای آموزش کامل کتابهای درسی فراهم باشد.
فرهادی با اشاره به امتحانات دوره متوسطه اول، گفت: امتحانات این مقطع از ۹ خرداد شروع میشود و معلمان تا آن زمان فرصت دارند تدریس خود را تکمیل کنند.
وی افزود: با این حال، امتحانات بهصورت هماهنگ کشوری برگزار نخواهد شد و هر استان میتواند بهطور مستقل برای برگزاری آزمونها برنامهریزی کند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم، خاطرنشان کرد: امتحانات این دو پایه همچنان بهصورت نهایی برگزار میشود و فعلاً تغییری در آنها اعمال نشده است؛ در صورت هرگونه تغییر به اقتضای زمان تصمیم گیری لازم اتخاد و اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
فرهادی تصریح کرد: دانشآموزان و اولیای دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم به هیچ وجه نگران نباشند چراکه وزیر آموزش و پرورش دستور دادهاند به نحوی برنامهریزی خواهد شد که این دانشآموزان با آرامش خاطر بتوانند فارغالتحصیل شوند و در باره امتحانات نهایی ایشان و برگزاری کنکور هم طی هماهنگی انجام شده به نحوی تصمیم گیری خواهد شد که در موضوع کنکور و امتحانات نهایی مشکلی پیش نیاید.
