به گزارش خبرگزاری مهر، کامران پولادی در تشریح سی و پنجمین نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: در این نشست آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات بررسی و ملاحظات حقوقی و قانونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: در این نشست گزارشی از پیشرفت مطلوب فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان اخذ شد، بنابراین ارزیابی صلاحیت داوطلبان روستایی طبق زمان‌بندی در روز ۱۵ فروردین به پایان می رسد و نتایج از طریق فرمانداری ها به داوطلبان اعلام می شود.

وی افزود: داوطلبان حوزه های روستایی در صورت ردصلاحیت ۴ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را با مستندات مورد نیاز در بخشداری ها و فرمانداری های محل خود ثبت کنند.

پولادی بیان کرد: هیئت های نظارت شهرستان ها یک هفته فرصت دارند تا با بررسی مجدد اعتراض ها، نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند و مطابق قانون این نظر فصل الخطاب خواهد بود.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سراسر کشور برگزار خواهد شد.