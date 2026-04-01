اطلاعیه تشییع پیکر شهدای حافظ امنیت در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان حافظ نظم و امنیت فراجا شهیدان والامقام رهدار، روزگرد و آرام پنجشنبه ۱۳ فروردین‌ماه ساعت ۹ صبح، از محل مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و شهید بهشتی به سمت گلزار شهدای شهرستان زاهدان تشییع خواهند شد.

پیکر مطهر شهید والامقام محمدرضا رهدار در گلزار شهدا زاهدان به خاک سپرده خواهد شد و دیگر شهدای گرانقدر به زادگاهشان در شهرستان‌های زابل و نیشابور جهت خاکسپاری منتقل خواهند شد.

گفتنی است؛ شهیدان والامقام سرهنگ شهید محمدرضا رهدار و استوار یکم شهید محمدرضا آرام و استوار یکم شهید رضا روزگرد روز گذشته توسط ایادی و مزدوران صهیونیست در شهرستان های میرجاوه و سرباز به صورت ناجوانمردانه ترور و به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.