  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

اطلاعیه تشییع پیکر شهدای حافظ امنیت در زاهدان

زاهدان - مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان حافظ نظم و امنیت فراجا شهیدان والامقام رهدار، روزگرد و آرام، پنجشنبه ۱۳ فروردین‌ماه در زاهدان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان حافظ نظم و امنیت فراجا شهیدان والامقام رهدار، روزگرد و آرام پنجشنبه ۱۳ فروردین‌ماه ساعت ۹ صبح، از محل مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و شهید بهشتی به سمت گلزار شهدای شهرستان زاهدان تشییع خواهند شد.

پیکر مطهر شهید والامقام محمدرضا رهدار در گلزار شهدا زاهدان به خاک سپرده خواهد شد و دیگر شهدای گرانقدر به زادگاهشان در شهرستان‌های زابل و نیشابور جهت خاکسپاری منتقل خواهند شد.

گفتنی است؛ شهیدان والامقام سرهنگ شهید محمدرضا رهدار و استوار یکم شهید محمدرضا آرام و استوار یکم شهید رضا روزگرد روز گذشته توسط ایادی و مزدوران صهیونیست در شهرستان های میرجاوه و سرباز به صورت ناجوانمردانه ترور و به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 6788814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وای خدایا جیگرم خونه برا مادراتون

