پیام مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان وبلوچستان برای ۱۲فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و منصور بیجار استاندار، به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد روز جمهوری اسلامی ایران پیام مشترکی منتشر کردند.

متن پیام به شرح ذیل است:



بسم‌ الله الرحمن الرحیم



️تقارن مبارک روزهای نصر و توفیقات جبهه حق در برابر دشمنان شیطان‌صفت با دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آن را «روز غلبه جنوداللّه‌ بر جنود شیطان و روز فتح و نصر خدا و بندگان مؤمن» می‌دانست، نمایان‌گر مسیر روشن ۴۸ ساله این نظام مردم‌سالار دینی به عنوان یک الگوی برجسته در طول تاریخ و در پهنه عالم است.

️رشد و بالندگی این نظام اسلامی از همان ابتدا مرهون حضور و میدان‌داری ملت بوده است. چه روزهای پر جوش و خروش منتهی به انقلاب اسلامی؛ چه ایستادگی در برابر منافقین و غرب‌گراها؛ چه حضور گسترده برای دفاع از میهن اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله؛ چه دفاع بصیرت‌مندانه از آرمان‌ها در برابر فتنه‌گران و چه این روزها حضور همه‌جانبه در میدان و خیابان برای دفاع از میهن اسلامی و خاک پاک ایران.

پیوند حقیقی ملت ایران با اسلامیت نظام، از روز شهادت امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) جلوه دیگری پیدا نمود. رهبری محبوب که جان پاک ش را برای دفاع از این ملت فدا کرد و مردم نیز پاسخ این ایثار عظیم را با خروش در میدان و ایستادگی در برابر فتنه‌ها و وسوسه‌های شیطانی دشمنان به خوبی نشان داده‌اند.

️همان گونه که امام خمینی(قدس الله نفسه الزکیه) فرمودند: «آن(دوازدهم فروردین) روز فتح مطلق و نصر به تمام معناست که همه‌ی مستضعفین جهان را این نور سنت الهی و سایه پرچم نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ ‌فرا گیرد.»، این روزها این نور بیش از پیش درخشیدن گرفته و چشم‌های مستضعفین عالم را روشن و دل‌های شان را گرم نموده است و ان‌شاءالله در امتداد رهبری حکیمانه شهید آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه)، ملت ایران آینده بسیار روشن را تحت زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) تجربه نموده و به برکت دعای امام شهیدمان، خداوند احساس پیروزی را در دل این ملت رواج دهد.



️اینجانبان ضمن پاسداشت مقام عظیم رهبر شهید انقلاب، یاد شهدای اقشار مختلف مردم ایران، از فرماندهان، مسئولان، دانشمندان، کودکان و دیگر مردم عزیز را گرامی داشته و چهل و هشتمین سالگرد روز جمهوری اسلامی را به محضر حضرت صاحب عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت عظیم الشأن ایران اسلامی به ویژه مردم شریف سیستان و بلوچستان تبریک عرض نموده و با تاکید بر تلاش همه‌جانبه مردم و مسئولان بر تحقق شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، امیدواریم خداوند متعال روزهای آتی را روزهای پیروزی نهایی ملت ایران بر آمریکای جنایتکار و رژیم خونخوار صهیونی رقم بزند.

