تحقیق رگولاتور آنتی تراست انگلیس روی مایکروسافت متمرکز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مایکروسافت تحت تحقیقات این رگولاتور انگلیسی قرار دارد تا مشخص شود آیا می توان آن را در دسته بندی«وضعیت استراتژیک بازاری»(SMS) قرار داد یا خیر. سازمان رقابت و بازارهای انگلیس تحقیقاتی درباره قدرت مایکروسافت برای محدودسازی رقابت در حوزه ابر رایانشی با ارائه محصولاتی مانند ورد، اکسل، اپ های چتی مانند تیمز، هوش مصنوعی کوپایلوت و حتی ویندوز دارد یا خیر.

تعیین وضعیت SMS برای مایکروسافت به سازمان رقابت و بازارهای انگلیس امکان می دهد تا علیه شرکت اقداماتی انجام دهد. تحقیقات مذکور در ماه می ۲۰۲۶ میلادی آغاز می شود.

علاوه برآنچه گفته شد رگولاتور انگلیس نیز تحقیقی درباره مایکروسافت و آمازون را از سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز شده، ادامه می دهد. هدف این تحقیق اعمال کنترل بیشتری بر بازار داخلی سرویس های ابر رایانشی است. به گفته این سازمان در نتیجه اقدام مذکور آمازون و مایکروسافت درباره طرحی شامل هزینه ها وتداخل عملیاتی درباره سرویس های ابر رایانشی توافق کرده اند.

در بولتن این سازمان آمده است چنین تغییراتی هزینه ها و تلاش های مشتریان انگلیسی هنگام استفاده از سرویس های چند تهیه کننده ابر رایانشی را کاهش می دهد.

سازمان رقابت و بازارهای انگلیس به طور مرتب مایکروسافت را تحت نظر دارد.