  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

عزیزی: دوران مهمان‌نوازی ۴۷ ساله در تنگه هرمز تمام شده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه دوران مهمان‌نوازی ۴۷ ساله تمام شده است، نوشت: تنگه هرمز فقط برای کسانی که از قوانین جدید جمهوری اسلامی پیروی کنند، باز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «بلاخره ترامپ به رویای «تغییر رژیم» رسید، اما در رژیم دریایی منطقه! تنگه هرمز حتما باز می‌شود؛ اما نه برای شما! برای کسانی که از قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران پیروی کنند. دوران مهمان‌نوازی ۴۷ ساله تمام شده است.»

کد مطلب 6788818
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها