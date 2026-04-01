به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «بلاخره ترامپ به رویای «تغییر رژیم» رسید، اما در رژیم دریایی منطقه! تنگه هرمز حتما باز می‌شود؛ اما نه برای شما! برای کسانی که از قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران پیروی کنند. دوران مهمان‌نوازی ۴۷ ساله تمام شده است.»