۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

حملات هوایی به کرمانشاه به دانشکده دندانپزشکی آسیب زد + تصاویر

کرمانشاه - در پی حملات هوایی روز سه شنبه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر کرمانشاه، بخش‌هایی از دانشکده دندانپزشکی این شهر دچار خسارت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات هوایی روز سه شنبه، آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر کرمانشاه، بخش‌هایی از دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه آسیب دید.

این مرکز آموزشی یکی از مراکز مهم علمی در حوزه آموزش دندانپزشکی در غرب کشور به شمار می‌رود و بیش از ۶۰۰ دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند.

دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، در حوزه ارائه خدمات درمانی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و به طور مستمر خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی را با تعرفه دولتی به شهروندان ارائه می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی است که در جریان این حملات، بخش‌هایی از ساختمان و تأسیسات این مجموعه آموزشی و درمانی دچار آسیب شده است.

کارشناسان معتقدند هدف قرار دادن مراکز علمی و درمانی، اقدامی مغایر با اصول انسانی و قواعد بین‌المللی است و آسیب به چنین مراکزی تنها محدود به تخریب زیرساخت‌ها نیست، بلکه می‌تواند روند آموزش و ارائه خدمات درمانی به جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

    IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      25 0
      پاسخ
      حمله به دانشگاهها غیرقانونیه ودرست نیست ،

