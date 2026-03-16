سروش: خدمات درمانی کرمانشاه با روحیه جهادی ادامه دارد

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی حوزه درمان در استان، اظهار کرد: مجموعه سلامت استان در روزهای اخیر با وجود برخی محدودیت‌ها و آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های درمانی، با روحیه‌ای جهادی تلاش کرده است روند ارائه خدمات درمانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات به بیماران خاص از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه درمان استان است، افزود: در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفندماه سال جاری در مجموع پنج هزار و ۳۲۷ مورد دیالیز برای بیماران نیازمند در مراکز درمانی استان انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: همچنین در همین مدت ۸۸۹ مورد شیمی‌درمانی برای بیماران سرطانی در مراکز درمانی استان انجام شده که نشان‌دهنده استمرار خدمات تخصصی درمانی برای بیماران خاص است.

سروش در بخش دیگری از سخنان خود به تقویت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی استان اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، طی این مدت یک دستگاه دیالیز جدید، چهار دستگاه مانیتورینگ، چهار دستگاه ونتیلاتور و دو دستگاه دی‌سی‌شوک در مراکز درمانی استان به بهره‌برداری رسیده و در چرخه خدمت‌رسانی قرار گرفته است.

وی افزود: تأمین و راه‌اندازی این تجهیزات نقش مهمی در افزایش توان مراکز درمانی برای ارائه خدمات بهتر به بیماران، به‌ویژه در شرایط خاص و بحران‌ها دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌های درمانی در استان گفت: در پی حملات اخیر، بیمارستان صحرایی شهرستان ثلاث باباجانی دچار تخریب شد، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و بهره‌برداری از بیمارستان جدید این شهرستان، روند ارائه خدمات درمانی به مردم این منطقه متوقف نشده است.

سروش تأکید کرد: مردم مقاوم شهرستان ثلاث باباجانی در حال حاضر از خدمات درمانی در بیمارستان جدید این شهرستان بهره‌مند هستند و مجموعه سلامت استان تمام تلاش خود را برای حفظ پایداری خدمات درمانی در این منطقه به کار گرفته است.

وی همچنین به آمار تولد نوزادان در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: طی روزهای ۹ تا ۲۳ اسفندماه در مجموع ۶۱۰ نوزاد حاصل ۵۹۶ زایمان در مراکز درمانی استان متولد شده‌اند که نشان‌دهنده تداوم خدمات مراقبتی و درمانی در حوزه مادر و کودک است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان از تلاش‌های کادر سلامت استان قدردانی کرد و افزود: از تمامی پزشکان، پرستاران، کارکنان درمانی و نیروهای حوزه سلامت که به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید مجموعه سلامت استان کرمانشاه با روحیه‌ای جهادی و مسئولیت‌پذیری بالا تلاش می‌کند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز چراغ درمان و امید را برای مردم نجیب استان روشن نگه دارد.