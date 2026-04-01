۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

رژه خودرویی مردم پاوه امشب برگزار می‌شود

کرمانشاه - رژه خودرویی مردم شهرستان پاوه امشب همزمان با دوازدهمین روز از نوروز ۱۴۰۵ در سطح شهر پاوه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رژه خودرویی مردم شهرستان پاوه امشب چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ در سطح این شهر برگزار خواهد شد.

این برنامه با حضور مردم انقلابی شهرستان پاوه و با هدف اعلام همبستگی و حمایت از انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان در این رژه خودرویی با حرکت در سطح شهر، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مدافعان امنیت کشور اعلام خواهند کرد.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این رژه از محل یادمان شهدای پاوه آغاز می‌شود و خودروهای شرکت‌کننده از این نقطه حرکت خود را آغاز خواهند کرد.

زمان آغاز این برنامه ساعت ۲۰:۳۰ امشب اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود جمع زیادی از شهروندان در این حرکت نمادین حضور پیدا کنند.

