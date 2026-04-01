به گزارش خبرنگار مهر، رژه خودرویی مردم شهرستان پاوه امشب چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ در سطح این شهر برگزار خواهد شد.
این برنامه با حضور مردم انقلابی شهرستان پاوه و با هدف اعلام همبستگی و حمایت از انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و مقام معظم رهبری برگزار میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکتکنندگان در این رژه خودرویی با حرکت در سطح شهر، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی و مدافعان امنیت کشور اعلام خواهند کرد.
طبق برنامهریزی انجام شده، این رژه از محل یادمان شهدای پاوه آغاز میشود و خودروهای شرکتکننده از این نقطه حرکت خود را آغاز خواهند کرد.
زمان آغاز این برنامه ساعت ۲۰:۳۰ امشب اعلام شده و پیشبینی میشود جمع زیادی از شهروندان در این حرکت نمادین حضور پیدا کنند.
