به گزارش خبرنگار مهر، میدان آزادی اصفهان امشب میزبان کاروان موتوری و خودرویی یاران شهید خرازی خواهد بود؛ کاروانی که با حضور جمعی از رزمندگان، پیشکسوتان و بسیجیان لشکر ۱۴ امام حسین (ع) و همراهی مداح کربلایی امیر برومند در سطح شهر اصفهان حرکت میکند.
این برنامه از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز میشود و شرکتکنندگان پس از تجمع در میدان آزادی (دروازه شیراز)، مسیرهای مختلفی از سطح شهر را طی خواهند کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مسیر حرکت این کاروان از میدان آزادی به سمت گلستان شهدای اصفهان آغاز شده و سپس از چهارراه سپهسالار، خیابان قائم مقام فراهانی، پل غدیر، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان جی غربی و خیابان پروین اعتصامی عبور میکند.
کاروان سپس با عبور از میدان لاله، بزرگراه شهید چمران، بلوار کاوه، خیابان چهارباغ پایین، خیابان مسجد سید، خیابان شمسآبادی و خیابان شهید مطهری به مسیر خود ادامه میدهد.
در ادامه نیز این کاروان از بزرگراه شهید خرازی، خیابان وحید، خیابان رودکی، خیابان سهروردی، بلوار کشاورز و خیابان ارتش عبور خواهد کرد و حرکت خود را در سطح شهر ادامه میدهد.
نظر شما