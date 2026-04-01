به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه هایی اعلام کرد که امروز هم از نخستین لحظات بامداد شهرک های صهیونیست نشین و مواضع و مقرهای ارتش اشغالگر را در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی هدف حمله با سلاح متنوع قرار داده است.

در بیانیه های حزب الله آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن و آواره کردن غیرنظامیان و تخریب خانه های آنها، مجاهدان مقاومت اسلامی در چارچوب عملیات خیبر ۲ ساعت ۰۰:۱۰ بامداد شرکت صنایع نظامی «یودیفات» را در شرق بندر اشغالی حیفا در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله موشکی قرار دادند.

ساعت ۰۰:۱۵ بامداد هم پادگان نظامی محانییم در شرق شهر اشغالی صفد حمله هدف موشکی قرار گرفت.

در عملیاتی دیگر، مجاهدان مقاومت اسلامی از ساعت ۱:۵۰ بامداد درگیری های شدیدی را با یگانی از نظامیان دشمن اسرائیلی در اطراف شهرک الشمع با سلاح های سبک و نیمه سنگین آغاز کردند و همزمان آن منطقه را هدف حمله موشکی و توپخانه ای قرار دادند. همچنین مجاهدان یک خودروی نظامی را با موشک هدایت شونده به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

حزب الله ساعت ۰۲:۱۵ بامداد مرکز تجمع نظامیان و خودروهای ارتش دشمن اسرائیلی را در منطقه القنطره هدف حمله موشکی هدف قرار دادند و این حمله را ساعت ۱۰:۴۵ تکرار کردند.

مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه دیگری اعلام کرد: مبارزان مقاومت اسلامی در دفاع از لبنان و مردم آن ساعت ۰۶:۲۰ صبح امروز پایگاه «عمیعاد» در شمال دریاچه طبریه را با تعدادی از پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند.

همچنین در چارچوب هشداری که مقاومت اسلامی به شماری از شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی داده بود، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت شهرک «کریات شمونه» را دو بار با رگبار موشکی هدف قرار دادند.

ساعت ۰۸:۱۵ هم پایگاه جبل «نیریا» وابسته به پایگاه «میرون» برای نظارت و مدیریت عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری حزب الله هدف قرار گرفت.

مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۳۰، تجمعی از نظامیان و خودروهای ارتش دشمن اسرائیلی را در «مسکاف عام» موشک باران کردند.

محل تجمع نظامیان صهیونیست و خودروها و تجهیزات آنها در شهرک دیر سریان نیز ساعت ۱۰:۵۵ هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

مرکز تجمع نظامیان اشغالگر در منطقه العویضة در شهرک العدیسة ساعت ۱۱:۰۰ هدف حمله توپخانه ای حزب الله قرار گرفت.

حزب الله همچنین تصاویری از حمله به دو پایگاه رغفیم و عین شیمر ارتش رژیم صهیونیستی را در مرکز فلسطین اشغالی با موشک های ویژه پخش کرد.