به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: دقایقی قبل جنوب خرمآباد مورد حمله هوایی دشمن صهیونی- آمریکایی قرار گرفت.
وی گفت: خوشبختانه این حمله تلفاتی به دنبال نداشته است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: این حمله به محدوده جنوب شهر خرمآباد صورت گرفت.
پور علی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: امروز همچنین عملیات خنثیسازی مهمات عملنکرده در محدوده کمربندی خرمآباد صورت میگیرد که به اطلاع هم استانیهای عزیز میرساند، در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق آسیبدیده از حملات دشمن، تیمهای تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجرکردن کنترلشده مهمات عملنکرده در محدوده کمربندی خرمآباد اطراف پادگان شهید بهشتی خواهند کرد.
پور علی، افزود: باتوجهبه قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیدهشدن صدای مهیب آن در بخشها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.
