۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

حمله هوایی دشمن به جنوب خرم‌آباد؛ خسارتی گزارش نشده است

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: دقایقی قبل جنوب خرم‌آباد مورد حمله هوایی دشمن صهیونی- آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دقایقی قبل جنوب خرم‌آباد مورد حمله هوایی دشمن صهیونی- آمریکایی قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه این حمله تلفاتی به دنبال نداشته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: این حمله به محدوده جنوب شهر خرم‌آباد صورت گرفت.

پور علی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: امروز همچنین عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد صورت می‌گیرد که به اطلاع هم استانی‌های عزیز می‌رساند، در راستای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجرکردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد اطراف پادگان شهید بهشتی خواهند کرد.

پور علی، افزود: باتوجه‌به قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.

