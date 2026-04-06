۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۳

انفجارهای کنترل‌شده برای خنثی‌سازی مهمات در قصرشیرین

کرمانشاه - فرماندار قصرشیرین از انجام عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی در محدوده روستای امام حسن (ع) خبر داد و از مردم خواست نگران صدای انفجارها نباشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی فرماندار شهرستان قصرشیرین از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای پاکسازی مناطق آلوده به مهمات به‌جا مانده از جنگ، تیم‌های تخصصی امروز اقدام به انجام انفجارهای کنترل‌شده برای خنثی‌سازی این مهمات خواهند کرد.

فرماندار قصرشیرین افزود: این عملیات در محدوده روستای امام حسن (ع) انجام می‌شود و احتمال شنیده شدن صدای چند انفجار در ساعات آینده روز دوشنبه وجود دارد.

شفیعی تصریح کرد: این انفجارها کاملاً برنامه‌ریزی شده و تحت کنترل تیم‌های تخصصی انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

وی در پایان از شهروندان خواست با شنیدن صدای انفجار دچار نگرانی نشوند و همچنین از نزدیک شدن و تجمع در محل استقرار تیم‌های خنثی‌سازی خودداری کنند تا عملیات با ایمنی کامل انجام شود.

