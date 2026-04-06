به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی فرماندار شهرستان قصرشیرین از اجرای عملیات خنثیسازی مهمات عملنکرده باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: در راستای پاکسازی مناطق آلوده به مهمات بهجا مانده از جنگ، تیمهای تخصصی امروز اقدام به انجام انفجارهای کنترلشده برای خنثیسازی این مهمات خواهند کرد.
فرماندار قصرشیرین افزود: این عملیات در محدوده روستای امام حسن (ع) انجام میشود و احتمال شنیده شدن صدای چند انفجار در ساعات آینده روز دوشنبه وجود دارد.
شفیعی تصریح کرد: این انفجارها کاملاً برنامهریزی شده و تحت کنترل تیمهای تخصصی انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
وی در پایان از شهروندان خواست با شنیدن صدای انفجار دچار نگرانی نشوند و همچنین از نزدیک شدن و تجمع در محل استقرار تیمهای خنثیسازی خودداری کنند تا عملیات با ایمنی کامل انجام شود.
