به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر انگلیس بار دیگر تأکید کرد که جنگ در خاورمیانه، جنگ این کشور نیست و لندن وارد این درگیری نخواهد شد. در برابر هیچ فشاری تسلیم نخواهیم شد و به رغم همه جنجالها، طبق منافع ملی عمل خواهیم کرد و وارد جنگ نخواهیم شد.
«کر استارمر» در ادامه سخنانش با بیان اینکه جنگ در خاورمیانه به طور واضح بر کشورش تأثیر گذاشته است، افزود: همه راههای دیپلماتیک را برای کاهش تنش در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز بررسی میکنیم. این هفته نشستی بینالمللی برای بررسی راههای دیپلماتیک به منظور بازگشایی تنگه هرمز برگزار خواهد شد.
وی مدعی شد: طرحی ۵ مادهای برای خارج شدن از بحران مسدود بودن تنگه هرمز وجود دارد و ما همواره اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم. به دفاع از منافع ملی خود و هدایت کشور در این طوفان ادامه خواهیم داد. نحوه خروج ما از بحران کنونی، سرنوشت یک نسل از ما را رقم خواهد زد.
استارمر در واکنش به توهین های مکرر ترامپ مبنی بر اینکه ناتو فقط یک ببر کاغذی است، گفت: ناتو تاثیرگذارترین ائتلاف نظامی در جهان است. با ادامه بحران فعلی، منافع بلندمدت ما مستلزم تقویت مشارکتهایمان با کشورهای اروپایی است. مشارکت ما با کشورهای اروپایی ما را قادر میسازد تا با چالشهایی که ممکن است با آنها روبرو شویم، مقابله کنیم.
