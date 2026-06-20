ملونی خطاب به ترامپ: دوست شما بودن قطعا کمکی به محبوبیت من نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به سخنان تمسخرآمیز رئیس جمهور آمریکا علیه خود واکنش نشان داد و اعلام کرد که دوست بودن با دونالد ترامپ، «قطعاً» کمکی به محبوبیتش در ایتالیا نکرده است.
ملونی پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا محبوبیت سیاسی وی را زیر سوال برد، در بیانیهای در اینستاگرام گفت که «حملات (لفظی) مداوم و بیدلیل» ترامپ «بیمعنی» است.
نخست وزیر ایتالیا گفت: در مورد محبوبیت من، دوست شما بودن مطمئناً کمکی به آن نکرده است و به رابطه من با شما هم بستگی ندارد. محبوبیت من به شما ربطی ندارد. پیشنهاد میکنم روی محبوبیت خودتان تمرکز کنید.
وی سپس افزود که رم تصمیمات خود را بر مبنای منافع ملی ایتالیا اتخاذ میکند.
این در حالیست که پیش از این، ترامپ روز شنبه گفته بود که ملونی با جلوگیری از استفاده ایالات متحده از مراکز هوایی ایتالیا برای تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، «یک دردسر لجستیکی بزرگ» ایجاد کرد.
ترامپ در روزهای اخیر با توهین خطاب به جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفته بود: التماسم کرد که باهاش عکس بگیرم! خیلی دلش میخواست با من عکس بگیرد. من اصلاً حاضر نبودم این کار را بکنم، اما دلم برایش سوخت!
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