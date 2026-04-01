به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین هنرمند نقاش با انتشار یک اثر نقاشی جدید که مشتی گره‌کرده است که اشاره به عملکرد مردم ایران در روزهای اخیر دارد. وی همچنین دلنوشته‌ای نیز منتشر کرده است که به شرح زیر است:

«در قبال شما احساس حقارت می‌کنم

قبل از هر حس شریفی و عزت‌مندانه‌ای، این روزها اعم از غرور ملی، عزت، برادری، یا هر میوه شیرین گوارایی که از باغ حاصل‌خیز این ملت شریف می‌شود برداشت کرد، این روزها احساس کوچکی و حقارت می‌کنم، مقابل این ملت بزرگ، این ملتی که به قول آقای شهیدمان که فرمودند: «ملت مبعوث!» ... خیلی نکته بزرگی است این جمله، در تاریخ تا به حال شنیده بودیم که خداوند فردی رو مبعوث به انجام کاری کنه، اما اینجا خدا ملت ایران را ...

بخوانید همان ملتی که حضرت رسول‌الله فرمودند به حضرت زهرا سلام الله علیها که زهرا جان ناراحت نباش از این‌که وقت شهادت پست کسی نیست براش گریه کند، خدا امنیتی از حلال‌زادگان را در آخر زمان، برای گریه پر فرزند مظلومیت حسین خلق می‌کند که مردمان‌شان مثل زن جوان مرده گریه می‌کنند، این ملتی که دوام در اتصال به خدمت الله و اولیا الله را دارد می‌تواند مبعوث به این حرکت بزرگ بشود.

القصه هر بار بزرگی این ملت را می‌بینیم چه از نزدیک و چه از طریق فضای مجازی، احساس کوچکی و حقارت می‌کنم و از خدا می‌خواهم که خدایا مارو هم سوار کند ... خدایا مارو هم با اینا ببر... مارو هم جزئی از این مبعوث قرار بدهد.

کوچک شما حسن روح‌الامین».