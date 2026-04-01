به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار وزیر آموزش و پرورش که در حرم مطهر رضوی انجام شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت، اظهار کرد: دولت انصافاً در این ایام خوش درخشید و عملکرد قابل تقدیری داشت. در این دوران، هیچ کمبودی در کالاها مشاهده نمی‌شود و این نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و مطلوب دولت است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: اگرچه متأسفانه گرانی وجود دارد، اما هیچ کمبودی در کالاها مشاهده نمی‌شود و از رئیس‌جمهور و معاون اول و دولت محترم باید تشکر است.

وی به شهدای دانش‌آموز، به ویژه شهدای میناب، پرداخت و گفت: مدرسه شجره طیبه در میناب به نماد شهادت کودکان معصوم ایران تبدیل شد. نباید از این جنایت بزرگ استکبار به آسانی عبور کرد؛ این حادثه جنایتی عظیم است که حتی برخی سیاستمداران بین‌المللی نیز نسبت به آن ابراز انزجار کرده‌اند.

مروی با تأکید بر پیگیری امور در سطح بین‌المللی، افزود: لازم است تمام اقدامات ممکن از طریق سازمان‌های بین‌المللی دنبال شود تا مظلومیت مردم ایران و توحش آمریکا به جهانیان نشان داده شود. چهره حقیقی آمریکا که پشت شعارهای حقوق بشر و آزادی آن را پنهان می‌کند؛ باید به جهانیان نشان داده شود؛ لذا از همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی باید برای نشان دادن حقانیت ایران و جمهوری اسلامی در این قضیه بهره گرفته شود.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به دیدار خود با با خانواده شهیدان مهدی و ریحانه ذاکری که در مدرسه ضجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، اشاره کرد و گفت: در این دیدار اعلام کردم که گلزار شهدای میناب توسط آستان قدس رضوی ساخته خواهد شد و این مکان نباید یک گلزار معمولی باشد، بلکه به‌عنوان مرکزی فرهنگی، نماد مبارزه با استکبار، نمایش حقانیت جمهوری اسلامی و رسوایی استکبار طراحی خواهد شد تا بنایی ماندگار و با شکوه باشد.

وی افزود: همان‌طور که کاروان‌های راهیان نور برای مناطق عملیاتی جنوب وجود دارد، باید کاروان راهیان نوری نیز به سمت میناب راه‌اندازی شوند و این مکان به صورت مفصل و آبرومند ساخته شود.

مروی همچنین از ساخت ۸ مدرسه در مناطق محروم با عنوان «شجره طیبه رضویه» توسط آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: همچنین تمامی خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب به دعوت و میزبانی آستان قدس رضوی به مشهد مقدس مشرف خواهند شد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با تأکید بر اهمیت فعالیت آموزش و پرورش در ایام جنگ، بیان کرد: اگر کلاس‌های مدارس چه حضوری و چه مجازی با قوت برگزار شوند، جامعه احساس تعطیلی نخواهد کرد و نشاط و استمرار فعالیت در کشور حفظ خواهد شد؛ زیرا آموزش و پرورش در تمام خانه‌های کشور به نوعی حضور دارد.

وی با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی مردم، تصریح کرد: این اتحاد به برکت خون شهدا به ویژه خون رهبر عظیم‌الشأن (ره) ایجاد شده و باید حفظ شود. چتر جمهوری اسلامی باید آنقدر گسترده باشد که همه ملت زیر این چتر قرار گیرند و سعه صدر و تحمل باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود و نقش آموزش و پرورش در این مهم بسیار با اهمیت است.

مروی گفت: تحمل یکدیگر، پذیرفتن تفاوت‌ها و نگاه بلند و متعالی داشتن، اصولی است که باید در مدارس به کودکان و آینده سازان کشور آموزش داده شود. امر به معروف، نصیحت و دلسوزی است، نه کینه‌ورزی؛ با آموزه‌های اصیل اسلامی باید نسل آینده را تربیت کرد و در کنار آن احساس مسئولیت و غیرت دینی آموزش داده شود.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: جز کفار نباید مؤمنین و مسلمانان و هموطنان داخل کشور در دل نسبت به یکدیگر کینه داشته باشند؛ غیرت و احساس مسئولیت دینی داشتند بسیار مقدس و لازم است و این ارزش هیچ منافاتی با گفت‌وگو با نگاه‌های متفاوت ندارد.

در ابتدای این دیدار علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای حفظ آموزش در مدارس در ایام جنگ و حمایت از خانواده دانش آموزان و معلمان شهید و فرهنگیان جنگ زده ارائه کرد.