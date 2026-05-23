احداث مجموعه فرهنگی فاخر گلزار شهدای شجره طیبه میناب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین استادآقا مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی، در جلسه انعقاد تفاهمنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با آستان قدس رضوی با موضوع ساخت گلزار شهدای میناب، حضور پیدا کرد و گفت: آستان قدس رضوی افتخار داشت طی روزهای گذشته میزبان ۵۵۰ نفر از خانواده معزز شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در مشهد مقدس باشد که این عزیزان در مراسم اختصاصی غبارروبی ضریح مطهر نیز حضور یافتند.

وی با اشاره به ابلاغ دستورات جدید از سوی تولیت آستان قدس رضوی افزود: همزمان با این میزبانی، دستور احداث ۸ مدرسه به نام شجره طیبه رضوی در مناطقی که در جریان جنگ رمضان تخریب شده بودند، صادر شد. بر این اساس، با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور، کلنگ نخستین مدرسه در شهرستان خمین (زادگاه حضرت امام ره) به زمین خواهد خورد.

استادآقا در خصوص جزئیات ساخت گلزار شهدای میناب تصریح کرد: با تأکید تولیت محترم، نگاه ما به این پروژه صرفاً ساخت یک مزار نیست؛ بلکه بنا داریم یک مجموعه فرهنگی فاخر و پایگاهی دائمی برای ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی احداث کنیم که ظرفیت میزبانی از گروه‌های زیارتی داخلی و هیئت‌های بین‌المللی را داشته باشد.

وی از آغاز فراخوان ملی برای طراحی این پروژه خبر داد و گفت: مرحله نخست کار، اعلام فراخوان ملی برای بهره‌گیری از ایده‌های برتر در طراحی این گلزار است. عملیات عمرانی اصلی نیز پس از تعیین طرح نهایی، از حدود آذرماه آغاز خواهد شد و امیدواریم در بازه زمانی کمتر از یک سال و پیش از سالگرد این شهدای والامقام، پروژه به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به وضعیت فعلی مزار شهدا و حضور مستمر خانواده‌ها در این مکان، از اجرای یک طرح فوری خبر داد و افزود: با هماهنگی استانداری هرمزگان و مسئولان محلی، برای تأمین حداقل رفاه خانواده‌های شهدا، عملیات کف‌سازی و میان‌مزارها به‌زودی به پایان می‌رسد تا محوطه از حالت خاکی خارج شود.

استادآقا خاطرنشان کرد: نصب سایه‌بان‌های موقت، راه‌اندازی سیستم سرمایشی و تجهیز محوطه به آب‌سردکن و امکانات رفاهی از دیگر اقداماتی است که تا پایان خردادماه نهایی می‌شود تا شرایط برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و زیارتی خانواده‌ها تا زمان تکمیل پروژه اصلی مهیا باشد.

در ادامه مراسم، سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: دشمن در ۴۷ سال گذشته تمام توان و سرمایه‌گذاری خود را بر تهاجم به اندیشه، تفکر و فرهنگ اصیل مقاومت متمرکز کرده است، اما نظام جمهوری اسلامی به واسطه رشادت جامعه ایثارگری و معنویت امام رضا (ع) همچنان استوار ایستاده است.

وی با بیان اینکه امروز پس از گذشت بیش از ۵۰ روز از شهادت این عزیزان، دنیا بیدار شده است، افزود: صدای مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب امروز در جهان طنین‌انداز شده و حتی کسانی که نمی‌خواستند بشنوند، اکنون با حقیقت این جنایت روبرو شده‌اند. این مجتمع فرهنگی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانایی و ماندگاری حماسه این شهدا را تضمین کند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید از برنامه‌ریزی برای گسترش بازدیدهای معرفتی خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مزار شهدای میناب در سیر تشرف کاروان‌های راهیان نور قرار می‌گیرد. همچنین در نظر داریم «راهیان نور دریایی» را در محل اصابت موشک و معراج این دانش‌آموزان و معلمان شهیدشان برقرار کنیم تا یکپارچگی هدفمند در ترویج فرهنگ ایستادگی ایجاد شود.

سلیمانی با مقایسه ایثار شهدای نوجوان امروز با شهدای شاخص دفاع مقدس گفت: ویژگی‌هایی که در شهدای عزیز میناب دیدیم، تداوم همان انگیزه و فداکاری شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی است. علیرغم تهاجم فرهنگی سنگین و بی حد و مرز دشمن، این نوجوانان نشان دادند که روحیه ایثارگری همچنان در رگ‌های این نسل جاری است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای دقیق زمان‌بندی این پروژه، شاهد تجلی نصرت الهی در بین‌المللی کردن این حماسه‌ها باشیم تا نگاه تمام آزادی‌خواهان جهان به این نقطه از خاک ایران به عنوان نماد مظلومیت و پایداری دوخته شود.