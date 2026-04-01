۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

اجرای موج ۸۹ وعده صادق ۴؛ حمله به محل اختفای نظامیان آمریکایی در بحرین

موج ۸۹ عملیات وعده صادق ۴، علیه اهدافی در ایلات، تل آویو، بنی براک، اهداف نظامی و تجمعات نیروهای تروریستی رژیم صهیونیستی به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج ۸۹ علیه اهدافی در ایلات، تل آویو، بنی براک، علیه اهداف نظامی و تجمعات نیروهای تروریستی رژیم صهیونیستی به اجرا درآمد.

عملیات‌های هماهنگ، هم افزا و تفکیک محور نیروهای مسلح ج.ا ایران و جبهه های مقاومت در «موج هشتاد و نهم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا موسی کلیم الله» با شلیک بیش از ۱۰۰ موشک سنگین و پهپاد تهاجمی و ۲۰۰ راکت در شعاع چند ده هزار کیلومتری کل منطقه غرب آسیا و شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی اجرا شد.

این عملیات های ترکیبی که با تقدیم به ارواح طیبه شهدای مقاومت اسلامی یمن اجرا شدند، نقاطی را در ایلات، تل آویو، بنی براک، علیه اهداف نظامی و تجمعات نیروهای تروریستی رژیم صهیونیستی به اجرا درآمد که بنابه گزارش منابع محلی تلفات سنگینی به صهیونی وارد آمده است.

در ادامه مخفیگاه نیروهای ارتش تروریستی امریکا در بحرین که شامل ۸۰نفر می شد مورد اصابت دقیق و نقطه ای قرار گرفت و گروه بالگردی ارتش تروریستی امریکا نیز در پایگاه العدیری مورد هجوم موشکهای بالستیک قرار گرفت و در نتیجه این حمله یک بالگرد از بین رفته و به دیگر بالگردها نیز صدمات جدی وارد شده است

ایجاد ید واحد امت اسلامی در سایه یکپارچگی جبهه‌ها و هماهنگی بین آنها در برابر دشمنان ظالم جهان اسلام و انسجام حیرت‌انگیز ملت ایران، بزرگترین دستاوردهای این جنگ تحمیلی برای جهان اسلام و ج.ا ایران است.

زندگی سخت و پرفشار در سرزمین‌های اشغالی در آستانه عید یهودیان، تعلیق خدمات درمانی و غذایی در آمریکا، فرار سربازان آمریکایی از منطقه و تورم فزاینده در جهان نیز بخشی از دستاوردهای جنگ افروزان متوهم می باشد.

این موج به فضل الهی با شدت و قدرت تمام ادامه دارد و اخبار تکمیلی به اطلاع امت اسلامی رسانده خواهد شد.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      به جنایتکاران جنگی در آمریکا، اسرائیل و منطقه هشدار داده بودیم که با دم شیر بازی نکنند هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      عربستان سعودی جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در منطقه بوده است. امارات جنایتکار شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در منطقه بوده است.
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      وزیر خارجه رژیم صهونیستی: تضمینی نمی‌دهیم که این آخرین جنگ ما باشد وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از قصد تل‌آویو برای ادامه اشغالگری و تجاوز در جهان خبر داد.
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      اسرائیل جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار غرب آسیا را تبدیل به منطقه جنگی کرده است
      • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
        آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون غرب آسیا را تبدیل به منطقه جنگی کرده است.
      • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
        اسرائیل جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      خدا قوت، رزمندگان و دلیران، اسلام، اجرکم الله خیر جزا،مایه غرور و افتخار، وچشم امید، اسلام هستيد.
    • IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      نیروهای متجاوز ارتش تروریست های آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی را ترک کنند

