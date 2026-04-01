آخرین‌ وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده‌های سیاه‌بیشه و پل دزبن در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و برخی از مقاطع محدوده میانک تا پل دزبن در مسیر شمال به جنوب این محور سنگین است.

همچنین ترافیک وسایل نقلیه در محدوده انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین گزارش شده است.

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس و قزوین - رشت، مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال و همچنین مسیر جنوب به شمال محور هراز روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

باران در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری در حال باریدن بوده و وزش باد و گرد و خاک پدیده‌های غالب جوی در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان است.

گفتنی است، مسیرهای رفت و برگشت محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین شهر کرمانشاه و کمربندی غربی شهر کرمانشاه انجام می‌شود.

همچنین محورهای بوشهر - دیر، پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، زرآباد - چاهان، کمربندی یاسوج - اصفهان و بادوله - بامنیر مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.