به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد و بر اساس این گزارش، تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

همچنین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجیلار و محدوده سد سیاه‌بیشه تا تونل کندوان ترافیک سنگین گزارش شده و در محدوده مجیلار تا دزبن نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های بایجان، وانا، شاهاندشت و حدفاصل رینه تا آب‌اسک نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

بر پایه این گزارش، در آزادراه رشت - قزوین نیز در محدوده‌های سراوان و رودبار ترافیک سنگین حاکم است.

در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین - رشت روان گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بر اساس اعلام این مرکز، در سایر محورهای کشور نیز ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران در محدوده شهر آفتاب جریان دارد.

همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان‌های قزوین، تهران، فارس و چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

در بخش محورهای مسدود شریانی نیز محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود.

در محورهای مسدود غیرشریانی نیز محورهای پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، کمربندی یاسوج – اصفهان و محور بادوله - بامنیر تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

همچنین محورهای دارای انسداد فصلی شامل محور گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک - بلده اعلام شده است.