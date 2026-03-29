جاده چالوس یکطرفه شد/ بارش باران و برف در ۱۱ محور مواصلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: با توجه به موج سنگین ترافیک در مسیرهای رفت و برگشت جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، بنابر تصمیمات اتخاذ شده و با در نظر گرفتن سنگینی بار ترافیکی محور شمال به جنوب، مقرر شد از ساعت ۱۴:۰۰ امروز این ۲ محور از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه درآمده و تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال نیز ممنوع شود.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی به‌منظور مدیریت ترافیک و تسهیل در عبور و مرور مسافران اعمال شده و تا پایان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی در خصوص آخرین وضعیت دیگر محورهای کشور اظهار کرد: در محور چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده پل دزبن و همچنین در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا پل دزبن در اکثر مقاطع و محدوده هریجان سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های گالری امامزاده هاشم، رینه، وانا و سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و آب‌اسک سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

وی در خصوص شرایط جوی نیز گفت: محورهای چالوس و هراز دارای بارش پراکنده برف و باران هستند و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی‌اند و همچنین در برخی از محورهای استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، مازندران، قزوین، اردبیل و زنجان بارش برف و باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره محورهای مسدود شریانی بیان کرد: محورهای چابهار–بریس و بوشهر–دیر تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

وی افزود: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه، کمربندی یاسوج–اصفهان، بمپور–جلگه، جلگه–چاه اسحاق و محور مرزی ریمدان نیز از جمله محورهای مسدود غیرشریانی هستند.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.