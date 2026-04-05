آخرین وضعیت محورهای شمالی؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: ترافیک وسایل نقلیه در محدوده میانک در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین است و در محدودههای طویر و ولیآباد در همین مسیر، تردد بهصورت نیمهسنگین جریان دارد.
در ادامه این گزارش آمده است که ترافیک در محدوده سهراهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز، محدوده بایجان در مسیر شمال به جنوب این محور و همچنین حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و نیز مسیر جنوب به شمال محور چالوس روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
این گزارش میافزاید که بارش باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی در جریان است و در برخی از محورهای استان کرمان نیز وزش باد و گردوخاک بهعنوان پدیده غالب جوی گزارش شده است.
همچنین بر اساس این گزارش، مسیرهای رفت و برگشت محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام میشود.
در پایان تأکید شده است که محورهای پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، کمربندی یاسوج - اصفهان و بادوله - بامنیر مسدود هستند و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.
