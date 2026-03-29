تداوم ترافیک سنگین در محورهای شمالی؛ کدام محورها مسدود است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی از جمله چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال خبر داد و همزمان اعلام کرد که بارش برف و باران در تعدادی از محورهای کشور جریان دارد و برخی جاده‌ها نیز مسدود هستند.

محورهای شمالی

بر اساس گزارش این مرکز، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده پل دزبن و همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور حدفاصل ماسال تا پل دزبن در اغلب مقاطع و محدوده‌های ولی‌آباد و هریجان سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه نیز ترافیک سنگین جریان دارد. محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب و در محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

در مقابل، تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر شمال به جنوب و محور هراز مسیر جنوب به شمال نیز تردد به صورت روان انجام می‌شود.

از نظر شرایط جوی، محورهای چالوس و هراز شاهد بارش پراکنده برف و باران هستند و در برخی محورهای استان‌های مازندران و قزوین نیز بارندگی گزارش شده است. علاوه بر این، برخی محورهای استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل نیز با بارش باران مواجه هستند.

محورهای مسدود

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد در حال حاضر دو محور شریانی چابهار–بریس و بوشهر–دیر مسدود هستند. افزون بر این، محورهای غیرشریانی پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه، بندرخمیر–سه‌راهی منبع آب (جاده قدیم بندرعباس)، شهرکرد–مسجدسلیمان، کمربندی یاسوج–اصفهان، سه‌راهی زرنه–سومار، بمپور–جلگه، جلگه–چاه اسحاق و محور مرزی ریمدان نیز مسدود اعلام شده‌اند.

برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده اشاره کرد.

شرایط جوی جاده‌ها

در همین حال، سازمان هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه، مخاطراتی از جمله بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال گردوخاک در مناطق مستعد و بارش برف و مه در مناطق سردسیر و کوهستانی پیش‌بینی شده است.

طبق این پیش‌بینی، روز دوشنبه ۱۰ فروردین استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، قزوین، شمال خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات البرز تهران و شمال اصفهان تحت تأثیر سامانه بارشی خواهند بود.

سه‌شنبه ۱۱ فروردین نیز استان‌های گسترده‌ای از جمله اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، قزوین، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، شمال فارس، قم، مرکزی، البرز، تهران، سمنان، گلستان، مازندران و گیلان درگیر این سامانه خواهند شد.

همچنین چهارشنبه ۱۲ فروردین استان‌هایی مانند خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، اردبیل، مازندران، مرکزی، همدان، یزد، شمال فارس و سیستان و بلوچستان تحت تأثیر بارش‌ها قرار می‌گیرند و پنجشنبه ۱۳ فروردین نیز نیمه شمالی مرزهای شرقی کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و زنجان با این سامانه مواجه خواهند بود.

این سامانه بارشی از دوشنبه ۱۰ فروردین آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۳ فروردین ادامه خواهد داشت.