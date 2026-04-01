به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدای انقلاب و امام شهدا و همه شهیدان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: مردم ایران همیشه هوشمندانه و غیرتمندانه در صحنه حضور داشتهاند و در این یک ماه زیر بمباران و باران در میدان آمدند و مقابل دشمن ایستادهاند.
وی به نظرسنجی رسمی دو مرکز اشاره کرد و افزود: طبق نظرسنجی 73.5 درصد رضایتمندی مردم از ارائه خدمات دولت، ارائه خدمات توسط دولت و تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را نشان میدهد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: هیچ گزارشی حتی در رسانههای معاند مبنی بر یک مورد مشکل در موجودی و عرضه کالاهای اساسی و مواد غذایی در فروشگاههای کشور یا اینکه فروشگاهها خالی است یا جایی صف ایجاد شده یا کمبودی وجود دارد، اعلام نشد؛ در صورتی که در امارات با فقط چند میلیون نفر جمعیت دچار مشکل شدند، فروشگاهها خالی شده و ساکنان سرزمینهای اشغالی دچار چالشی اساسی شدهاند.
وی گفت: امنیت غذایی در کشور ما مدیون همافزایی و همدلی میان قوهای و بیندستگاهی است که از ماههای گذشته در کشور اتفاق افتاد و بر مبنای سفارش و تاکید امام شهیدمان برای کار مضاعف در حوزه کالاهای اساسی در کشور شکل گرفت.
نوری قزلجه به حضور رئیسجمهور در روز دوم جنگ در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: دکتر پزشکیان تفویض اختیارات خوبی ابلاغ کرد که در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط سخت، بسیار موثر است.
به گفته وی، در هفته اول جنگ ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین کالای اساسی تخصیص یافت و اصلاح ارز ترجیحی گشایش و شروعی برای رونق تولید در بخش کشاورزی ایجاد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح کمک کرد که در خرید تضمینی گندم بتوانیم ۲۰ هزار تومان بیشتر از قیمت مصوب از کشاورزان گندم بخریم؛ از طرفی رقابتپذیری در تولیدکنندگان برخی از کالاهای اساسی مانند شرکتهای روغنکشی در داخل ایجاد کرد.
وی با بیان این که اصلاح ارز ترجیحی زمان ترخیص کالا از بنادر و گمرکات را کاهش داده است، تصریح کرد: اجرای این طرح به تنظیم میزان حجم کالای وارداتی و ارزهای تخصیص داده شده هم سامان داد، تعداد بازرگانان ۲۰ درصد بیشتر شده و محدودیت فعالیت کاهش یافته است.
نوری قزلجه افزود: اکنون ثبت سفارش واردات کالا برداشته شده و هر کسی میتواند کالا وارد کند، برعکس سابق، اکنون افراد میتوانند کالا را به لب مرز آورده و سپس مجوز بگیرند. به همین دلیل ۶ میلیون و ۶.۲ میلیون تن کالا نهاده و کالای اساسی برای ورود به کشور و در دسترس داریم.
وی به همکاری نزدیک بانک مرکزی و گمرک و امور بنادر اشاره کرد و گفت: امسال در ایام نوروز سیستم حمل و نقل و ترخیص و لجستیک در بنادر و مبادی ممنوع و تعطیل نشد، ظرفیت و توان حمل و نقل افزایش یافت و شرکتهای دولتی مکلف هستند که از واگن و قطار برای حمل استفاده کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که وضعیت کالاهای اساسی کشور در شرایط مطلوب است، گفت: همه ظرفیتهای کشورهای همسایه فعال شده است؛ قبل از جنگ به پاکستان سفر کردم طبق توافق میتوانیم گوشت قرمز از آنجا وارد کنیم، امکان واردات برنج و میوههای گرمسیری هم ایجاد شده است.
وی درباره تامین کود مورد نیاز کشاورزی گفت: اکنون تقریبا در اواسط سال زراعی هستیم بالای ۸۵ درصد سهم کود اوره را دریافت کردیم از ماههای گذشته جذب خوبی انجام شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با روسیه، پاکستان و ترکیه و کشورهای شمالی همکاری خوبی در صادرات برخی از کالاها و محصولات گلخانهای شکل گرفته است.
وی افزود: در جنگ رمضان مانند جنگ ۱۲ روزه جابجایی جمعیتی نداشتیم، برای تامین نان در استانهای مسافرپذیر سهمیه یک ماه جلوتر را تحویل دادیم؛ همچنین برای تامین آرد اردیبهشت گندم مورد نیاز را به کارخانههای آردسازی تحویل دادیم؛ سوخت جایگزین نانهای فانتزی و صنعتی را در نظر گرفتیم؛ همه انبارها به صورت لحظهای کنترل و رصد میشود.
نوری قزلجه به اهمیت تاثیر اصلاح ارز ترجیحی بر تولید گفت: با اجرای این طرح، بسیاری از برنامههای تولید که ناشی از رانت بود و ضررهای ارزی به همراه داشت، اصلاح و آمار و اطلاعات واقعی میشود.
