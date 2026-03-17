ثبت سفارش کالاهای اساسی ۶ ماهه ۱۴۰۵ انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نشست شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به ریاست غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاونان، روسا و مدیران سازمان‌های تخصصی شرکت‌ها و موسسات وابسته به وزارتخانه تشکیل شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های مدیران ستادی و صفی و فعالان اقتصادی و بازرگانان بخش و زیربخش‌های کشاورزی اظهار کرد: با تدابیری که پس از جنگ ۱۲ روزه اندیشیده شد، کالاهای اساسی مورد نیاز مایحتاج سفره و معیشت مردم تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

وی به هماهنگی کامل در دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت به مردم گفت: در هماهنگی بین‌بخشی در دولت در همان هفته اول جنگ رمضان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی تأمین و تخصیص داده شد و با حذف برخی موانع اداری، و تسهیل و تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور اکنون ترخیص کالا در کشور بدون کوچکترین وقفه در حال انجام است.

وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: انبارهای ذخیره عادی چند برابر ظرفیت مورد نیاز بازار پر است و انبارهای راهبردی کالاهای اساسی دست نخورده است و هیچ نگرانی برای عرضه مایحتاج مردم در صورت تداوم جنگ تا چندین ماه وجود ندارد.

وی گفت: هرسال برای بازار شب عید ۱۵ هزار تن کالا تأمین و عرضه می‌شد، که با توجه شرایط جنگی امسال، بیش از 3 برابر مورد نیاز حدود ۵۰ هزارتن کالاهای مورد نیاز بازار شب عید تأمین و ذخیره‌سازی شده که روند توزیع آن در میادین و فروشگاه‌ها آغاز شده است.

نوری قزلجه با بیان این که روند ثبت سفارش کالا به صورت عادی در حال انجام است، گفت: ثبت سفارش کالا برای فصل بهار و تابستان هم‌ انجام شده و فرایندهای حقوقی و بین‌المللی آن طبق روال در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با شروع فصل برداشت گندم در کشور خریدهای تضمینی آغاز می‌شود که با توجه تأمین اعتبار در بودجه، روند پرداخت مطالبات گندمکاران به موقع و طبق روال انجام خواهد شد.

وی گفت: همه کالاهای مورد نیاز مردم از جمله گوشت، مرغ، میوه، حبوبات، روغن، شکر، رنج گندم و آرد تأمین شده و هیچ خللی در توزیع آن در شبکه سراسری گزارش نشده است، کالا به وفور در انبار موجود است و مردم با اطمینان خاطر مایحتاج خود را خریداری کنند.

معاونان وزیر، مدیران و روسای سازمان‌های تخصصی در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام شده برای خرید، تامین و توزیع کالاهای اساسی، تأمین و تخصیص ارز وارداتی، ثبت سفارش در سامانه بازارگاه، میران توزیع روزانه کالا در بازار و همچنین ذخایر انبارها ارائه کردند.