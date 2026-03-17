۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

ثبت سفارش کالاهای اساسی ۶ ماهه ۱۴۰۵ انجام شد

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأمین ارز واردات کالاهای اساسی برای فروردین ۱۴۰۵، گفت: ثبت سفارش کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در ۶ ماهه اول سال بعد هم انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نشست شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به ریاست غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاونان، روسا و مدیران سازمان‌های تخصصی شرکت‌ها و موسسات وابسته به وزارتخانه تشکیل شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های مدیران ستادی و صفی و فعالان اقتصادی و بازرگانان بخش و زیربخش‌های کشاورزی اظهار کرد: با تدابیری که پس از جنگ ۱۲ روزه اندیشیده شد، کالاهای اساسی مورد نیاز مایحتاج سفره و معیشت مردم تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

وی به هماهنگی کامل در دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت به مردم گفت: در هماهنگی بین‌بخشی در دولت در همان هفته اول جنگ رمضان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی تأمین و تخصیص داده شد و با حذف برخی موانع اداری، و تسهیل و تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور اکنون ترخیص کالا در کشور بدون کوچکترین وقفه در حال انجام است.

وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: انبارهای ذخیره عادی چند برابر ظرفیت مورد نیاز بازار پر است و انبارهای راهبردی کالاهای اساسی دست نخورده است و هیچ نگرانی برای عرضه مایحتاج مردم در صورت تداوم جنگ تا چندین ماه وجود ندارد.

وی گفت: هرسال برای بازار شب عید ۱۵ هزار تن کالا تأمین و عرضه می‌شد، که با توجه شرایط جنگی امسال، بیش از 3 برابر مورد نیاز حدود ۵۰ هزارتن کالاهای مورد نیاز بازار شب عید تأمین و ذخیره‌سازی شده که روند توزیع آن در میادین و فروشگاه‌ها آغاز شده است.

نوری قزلجه با بیان این که روند ثبت سفارش کالا به صورت عادی در حال انجام است، گفت: ثبت سفارش کالا برای فصل بهار و تابستان هم‌ انجام شده و فرایندهای حقوقی و بین‌المللی آن طبق روال در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با شروع فصل برداشت گندم در کشور خریدهای تضمینی آغاز می‌شود که با توجه تأمین اعتبار در بودجه، روند پرداخت مطالبات گندمکاران به موقع و طبق روال انجام خواهد شد.

وی گفت: همه کالاهای مورد نیاز مردم از جمله گوشت، مرغ، میوه، حبوبات، روغن، شکر، رنج گندم و آرد تأمین شده و هیچ خللی در توزیع آن در شبکه سراسری گزارش نشده است، کالا به وفور در انبار موجود است و مردم با اطمینان خاطر مایحتاج خود را خریداری کنند.

معاونان وزیر، مدیران و روسای سازمان‌های تخصصی در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام شده برای خرید، تامین و توزیع کالاهای اساسی، تأمین و تخصیص ارز وارداتی، ثبت سفارش در سامانه بازارگاه، میران توزیع روزانه کالا در بازار و همچنین ذخایر انبارها ارائه کردند.

فاطمه امیر احمدی

