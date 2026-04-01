فوت جوان ۲۷ ساله بر اثر تیراندازی سهوی در ملکشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی مهدیان ظهر چهارشنبه درتشریح جزئیات این خبراظهارداشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ مبنی براینکه به علت تیراندازی در منطقه تفریحی-زیارتی امامزاده ابوچماقین وزخمی شدن جوانی۲۷ساله بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی مشخص شد متأسفانه به علت تیراندازی سهوی از یک قبضه سلاح شکاری جوان ۲۷ ساله ای مجروح شده که پس از اعزام به مراکز درمانی به علت شدت جراحات فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی با بیان اینکه فرد ضارب خود را به پلیس معرفی کرد ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، بررسی های لازم برای روشن شدن ابعاد این حادثه در دستور کار پلیس ودستگاه قضائی قرار گرفته است.

سرهنگ مهدیان در پایان با بیان اینکه هرگونه حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح سرد و گرم، تهدیدی جدی برای امنیت و آرامش جامعه محسوب می‌شود، از شهروندان خواست: از هرگونه حمل و جابه‌جایی سلاح به ویژه در تجمعات خانوادگی و تفرجگاه‌ها خودداری کرده و توجه داشته باشند که بی‌احتیاطی در این موارد، عواقب جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.