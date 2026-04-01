تمهیدات ویژه ترافیکی و ایمنی گلستان برای نوروز و ۱۳بدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مهیائی در دومین جلسه شورای راهبری تصادفات با تأکید بر نقش کلیدی دستگاههای امدادی، خدماترسان و ضابطان قضایی، اظهار کرد: این مجموعهها از پیشرانهای اصلی تأمین امنیت در جامعه به شمار میروند.
وی با اشاره به وضعیت تردد در مرز اینچهبرون افزود: بهطور میانگین روزانه ۱۸۵ دستگاه کامیون از این مرز عبور میکنند که نشاندهنده امنیت پایدار مرزها و تلاشهای مستمر استان در این حوزه است.
مهیائی همچنین از اجرای برنامهریزیهای منسجم برای کاهش تصادفات و تلفات جادهای در نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این اقدامات با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط در حال اجراست.
وی از پیشبینی تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و تأمین امنیت در روز طبیعت (۱۳بدر) خبر داد و افزود: با توجه به افزایش ورود مسافران و حضور خودروهای غیربومی، اعمال محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای درونشهری و برونشهری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون استاندار گلستان همچنین بر ضرورت هدایت جریان ترافیک تأکید کرد و گفت: در ورودی شرقی گرگان به کمربندی، اقدامات فوری برای ساماندهی ترافیک و نصب تابلوهای هدایت مسیر انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: با هدف جلوگیری از اختلال در بازار و تأمین نیاز تولیدکنندگان، بهویژه مرغداران، تقویت حملونقل کالا و جابهجایی اقلام اساسی از بنادر جنوبی کشور از جمله بندر امام خمینی و چابهار در دستور کار است.
مهیائی همچنین بر اطلاعرسانی درباره مشوقهای ملی برای رانندگان فعال در حوزه حملونقل بنادر جنوبی تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند به بهبود روند جابهجایی کالا کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه ترافیک اظهار کرد: در سال جدید، دستگاههای خدماترسان با اجرای پویشهای اطلاعرسانی، کاهش تلفات موتورسواران و عابران پیاده را بهطور جدی دنبال خواهند کرد.
