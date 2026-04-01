واژگونی ماکسیما در آزادراه قزوین-رشت؛ راننده جان باخت

سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۰ چهارشنبه شب یک دستگاه خودروی ماکسیما که از قزوین به سمت رشت در باند شمالی در حال تردد بود، بعد از تونلها در کیلومتر ۶۴ این مسیر دچار حادثه شد.
وی افزود: راننده خودروی ماکسیما به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در یکی از پیچها کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و خودرو از مسیر خارج شد. این خودرو پس از واژگونی، چندین بار معلق زد و با یک دستگاه نیسان نیز برخورد کرد.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به اینکه راننده ماکسیما ۴۰ ساله بوده و از کمربند ایمنی استفاده نمیکرده است، تصریح کرد: این راننده متأسفانه از خودرو پرتاب شده و در دم جان خود را از دست داد.
سرهنگ تقیخانی علت اصلی این حادثه را ناتوانی در کنترل خودرو به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و گفت: با توجه به استحکام بدنه خودروی ماکسیما و وجود کیسه هوا، اگر راننده از کمربند ایمنی استفاده میکرد، قطعاً جان خود را از دست نمیداد.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده از کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو الزامی است و همانطور که بارها اعلام شده، این وسیله ساده میتواند تا ۵۰ درصد صدمات ناشی از تصادفات رانندگی را کاهش دهد. از تمام رانندگان خواهشمندیم حتماً از کمربند ایمنی استفاده کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نباشیم.
