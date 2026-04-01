۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

آسیب به دهکده محیط‌ زیستی جنوب تهران

مدیرکل محیط‌ زیست تهران از اختلال در مخازن تعدیل سیلاب این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران اظهار کرد: مجموعه «دهکده محیط‌ زیستی جنوب تهران» در پی وقوع تهاجم مورد آسیب قرار گرفته و بخشی از زیرساخت‌ های کلیدی آن دچار اختلال شده است.

وی این مجموعه را یکی از مهم‌ترین سازه‌ های زیست‌ محیطی و هیدرولوژیک جنوب پایتخت دانست و گفت: وجود دو مخزن تعدیل سیلاب در این طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت رواناب‌ های محدوده مرکزی تهران و هدایت ایمن آنها به دشت‌های جنوبی دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران، تخریب و اختلال ایجاد شده در عملکرد این مخازن می‌تواند توان کنترل سیلاب را کاهش داده و خطر آب‌ گرفتگی و خسارات احتمالی در اراضی کشاورزی پایین‌ دست را افزایش دهد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی برای سنجش میزان آسیب و تدوین الزامات احیای اضطراری سامانه‌های هیدرولیکی آغاز شده است.

عباس‌نژاد با اشاره به اینکه «دهکده محیط‌ زیستی جنوب تهران» نخستین اکوپارک در بخش جنوبی تهران محسوب می‌شود، تصریح کرد: این طرح شامل احداث نیروگاه خورشیدی بزرگ‌ مقیاس، ایجاد تصفیه‌خانه محلی برای پالایش رواناب‌ های سطحی و تأمین آب آبیاری فضای سبز، ساخت مرکز آموزش، تحقیق و توسعه فناوری‌ های محیط‌ زیستی است.

وی تأکید کرد: آسیب وارد شده به این زیرساخت‌ها روند اجرای پروژه را با چالش جدی مواجه کرده و انجام ارزیابی دقیق پیامدها، تدوین اقدامات فوری و برنامه‌ ریزی برای بازگرداندن توان عملکردی سامانه‌های تخریب‌ شده ضروری است.

