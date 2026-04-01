آسیب به دهکده محیط‌ زیستی جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران اظهار کرد: مجموعه «دهکده محیط‌ زیستی جنوب تهران» در پی وقوع تهاجم مورد آسیب قرار گرفته و بخشی از زیرساخت‌ های کلیدی آن دچار اختلال شده است.

وی این مجموعه را یکی از مهم‌ترین سازه‌ های زیست‌ محیطی و هیدرولوژیک جنوب پایتخت دانست و گفت: وجود دو مخزن تعدیل سیلاب در این طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت رواناب‌ های محدوده مرکزی تهران و هدایت ایمن آنها به دشت‌های جنوبی دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران، تخریب و اختلال ایجاد شده در عملکرد این مخازن می‌تواند توان کنترل سیلاب را کاهش داده و خطر آب‌ گرفتگی و خسارات احتمالی در اراضی کشاورزی پایین‌ دست را افزایش دهد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی برای سنجش میزان آسیب و تدوین الزامات احیای اضطراری سامانه‌های هیدرولیکی آغاز شده است.

عباس‌نژاد با اشاره به اینکه «دهکده محیط‌ زیستی جنوب تهران» نخستین اکوپارک در بخش جنوبی تهران محسوب می‌شود، تصریح کرد: این طرح شامل احداث نیروگاه خورشیدی بزرگ‌ مقیاس، ایجاد تصفیه‌خانه محلی برای پالایش رواناب‌ های سطحی و تأمین آب آبیاری فضای سبز، ساخت مرکز آموزش، تحقیق و توسعه فناوری‌ های محیط‌ زیستی است.

وی تأکید کرد: آسیب وارد شده به این زیرساخت‌ها روند اجرای پروژه را با چالش جدی مواجه کرده و انجام ارزیابی دقیق پیامدها، تدوین اقدامات فوری و برنامه‌ ریزی برای بازگرداندن توان عملکردی سامانه‌های تخریب‌ شده ضروری است.