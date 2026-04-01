به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمودی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی و صدور هشدار نارنجی مبنی بر وقوع سیل، گسترش سامانه ناپایدار و بارش‌زا در سطح استان همه تفرجگاه‌ها و مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست تا صبح جمعه چهاردهم فروردین ۱۴۰۵ در استان تعطیل است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: در راستای پیشگیری از بروز هرگونه حادثه و حفظ ایمنی بازدیدکنندگان، ورود به مناطق تفرجگاهی استان تا پایان روز پنجشنبه سیزدهم فروردین ماه ممنوع بوده و از شهروندان تقاضا می‌شود با نیروهای اجرایی و محیط‌بانان استان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه مردم به هشدارهای هواشناسی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب در برخی نقاط از گردشگران، علاقه‌مندان به طبیعت و تمامی مردم استان درخواست می‌شود از هرگونه تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی، بستر مسیل‌ها، رودخانه‌ها و مناطق حفاظت‌شده تا پایان هفته به طور جدی خودداری کنند.

محمودی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های امدادی و مدیریتی در آماده‌باش کامل قرار دارد و از تمامی ظرفیت‌ها برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی استفاده خواهد کرد.