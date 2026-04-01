۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

اطلاعیه دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش:

ماهیان قرمز شب عید خود را در سطوح منابع آبی کشور رها نکنید

ماهیان قرمز شب عید خود را در سطوح منابع آبی کشور رها نکنید

دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اعلام کرد: از مردم تقاضا می‌شود ماهیان قرمز را در سطوح منابع آبی کشور رها نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست درباره عدم رهاسازی ماهی قرمز در سطوح منابع آبی به شرح زیر است: با عنایت به نزدیک شدن به روز طبیعت (۱۳ فروردین)از تمامی هم‌وطنان تقاضا می‌شود به هیچ عنوان به رهاسازی ماهیان قرمز خریداری شده در سطوح منابع آبی کشور (رودخانه،چشمه،قنات،دریاچه،سدو...) اقدام نکنند.

با توجه به خصوصیات زیستی گونه غیر بومی و مهاجم ماهی قرمز یا کاراس (بکرزایی،اشغال فضای زیستی، رقابت غذایی، آلودگی به انواع بیماری و انگل و ....) این رهاسازی‌ها به نوعی تهدید جمعیت ماهیان بومی و بومزاد کشور قلمداد شده و موجبات انقراض و یا کاهش جمعیت با ارزش ماهیان کشور را فراهم می‌کند.

بر همین اساس در صورت عدم توانایی نگهداری ماهیان خریداری شده در منزل(تنگ و آکواریوم) و با توجه به تمهیدات پیش بینی شده، خواهشمند است نسبت به تحویل ماهیان به ادارات محیط زیست و یا نقاط مشخص شده جهت جمع‌آوری ماهیان قرمز در سطوح شهرهای کشور عزیزمان اقدام کرده و از هرگونه رهاسازی جدا پرهیز شود.

    نظرات

    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      خیلیا این کار رو میکنن. باید ساز و کاری چید که یا ماهی شب عید عرضه نشه، یا رهاسازیشون مدیریت شده و با برنامه انجام بشه

