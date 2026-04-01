۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

آغاز پویش کاشت ۳۰ میلیون نهال در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از آغاز پویش کاشت ۳۰ میلیون نهال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه پویش کاشت یک میلیارد درخت در پارک جنگلی «شوراب» خرم‌آباد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، اظهار داشت: پویش کاشت یک میلیارد درخت در کشور آغاز شده و سهم استان ۳۰ میلیون نهال است.

وی با بیان اینکه این پویش تا ۲۹ فروردین‌ماه ادامه دارد، گفت: امروز در روز جمهوری اسلامی با حضور بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه کاشت نهال و فرهنگ‌سازی در پارک جنگلی شوراب لرستان کاشت درخت انجام شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: کاشت نهال توسط مدیران ادارات در استان در روزهای آتی هم انجام می‌شود.

مجیدی، گفت: در یکی از مدارس استان و با حضور دانش‌آموزان به یاد شهدای دانش‌آموز دختر «مینابی» کاشت نهال خواهیم داشت.

وی بیان کرد: همچنین کاشت درخت توسط امدادگران و جوانانی که در حوزه هلال‌احمر هم فعال هستند این پویش مجدد ادامه خواهد داشت.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: امیدوارم امسال هم بسیار قوی و پررنگ شاهد فعالیت ادارات و فعالان اجتماعی فرهنگی و سمن‌ها در پویش کاشت درخت باشیم.

