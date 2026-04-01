چیتی: وظیفه هنرمندان همراهی با ملت و دفاع از وطن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا چیتی، در رابطه با جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی به مردم ایران گفت: در جنگ تحمیلی فعلی فقط قدرت پوشالی آمریکا و اسرائیل نمایان شد، چه کسی فکر میکرد که تنها با بستن تنگه هرمز، دشمن فلج شده و با حرفهای ضدونقیض خود به التماس بیفتد.
وی افزود: وظیفه هنرمند همراهی با مردم و دفاع از وطن است، در این شرایط حساس فقط اتحاد و همبستگی حائز اهمیت است و امید است بهزودی ریشه اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار کنده شده و صلح و آرامش در جهان حاکم شود.
لازم به ذکر است، سید علیرضا چیتی، از هنرمندان معاصر نقاشی سنتی در یزد است که نقاشی را از پدرش سید علی چیتی از نقاشان و مجسمهسازان بنام ایران آموخته و نقاشیهای رنگوروغن روی مخمل ایشان برای هیئتهای مذهبی زبان زد مردم یزد است.
