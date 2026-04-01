به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم در گفتوگویی با گرامیداشت یومالله ۱۲ بهمنماه، روز جمهوری اسلامی، اظهار کرد: امسال چهل و هفتمین سالگرد رأی آری قاطعانه ملت شریف ایران به جمهوری اسلامی را در شرایطی گرامی میداریم که شاهد تجاوز نامشروع رژیم کودککش و رئیسجمهور کودکخوار آمریکا به کشورمان هستیم.
وی افزود: ملت شریف ایران پس از ۳۳ روز جنگ، هر روز بیش از گذشته در مسیر مقاومت ایستادگی کرده و با حضور در خیابانها مانع اجرای نقشههای شوم دشمنان میشوند. این ایستادگی شایسته تقدیر است و ما به عنوان خادمان مردم در مدیریت شهری قدردان این حضور پرشور هستیم.
عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت مدیریت شهری از شهروندانی که در اثر تجاوز دشمنان به زندگیشان آسیب جدی وارد شده است، گفت: برای خانوارهایی که منازلشان بر اثر اصابت پرتابههای دشمن غیرقابل سکونت شده، اسکان کامل توسط مدیریت شهری انجام میشود و هزینه این اسکان از محل اعتبارات شهرداری قم پرداخت خواهد شد تا این خانوادهها تا زمان بازسازی منازل خود در محل جدید اسکان داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است هزینه صدور پروانه ساخت و عوارض ساختمانی این خانوارها معاف و بدون دریافت هزینه صادر شود.
شهردار کلانشهر قم در پایان عنوان کرد: همه تلاش ما در شهرداری قم این است که رضایت شهروندان در استفاده از خدمات شهری به حداکثر برسد و در این روزهای حساس در کنار مردم باشیم تا حس همدلی در جامعه تقویت شود.
قم- شهردار قم گفت: با هدف حمایت از خانوارهای آسیبدیده ناشی از جنگ، شهرداری اقدامات ویژهای نظیر اسکان کامل و معافیت در پرداخت هزینه صدور پروانه و عوارض ساختمانی را در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم در گفتوگویی با گرامیداشت یومالله ۱۲ بهمنماه، روز جمهوری اسلامی، اظهار کرد: امسال چهل و هفتمین سالگرد رأی آری قاطعانه ملت شریف ایران به جمهوری اسلامی را در شرایطی گرامی میداریم که شاهد تجاوز نامشروع رژیم کودککش و رئیسجمهور کودکخوار آمریکا به کشورمان هستیم.
