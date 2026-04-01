دیدار با خانواده ۷ شهید جنگ رمضان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگارمهر، در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدای لاله‌های به خون خفته، ظهر چهارشنبه، علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار در امور ایثارگران، حضور در منزل این شهدای گرانقدر، ضمن ابلاغ پیام تسلیت، با خانواده‌های معظم و صبور آنان دیدار و از ایستادگی و ایثارشان تجلیل کردند.



در جریان تجاوزات ناجوانمردانه ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی در «پل بستان‌آباد»، شهیدان والامقام «پیمان دهقانی» و «احمد زارعی» خلعت زیبای شهادت به تن کردند.

همچنین در پی تجاوزات وحشیانه آمریکایی-صهیونیستی به منطقه «پیرانشهر»، سه تن از دلاورمردان به نام‌های «مهدی دوستی»، «ابراهیم اسدیان» و «فرزاد کریم‌زاده» در خون خود غلتیدند و به کاروان سیدالشهدا (ع) پیوستند.

تیغ کینه و قساوت دشمنان حتی به منازل مسکونی و حریم امن خانواده‌ها نیز رحم نکرد؛ به طوری که در جریان این حملات کور به مناطق مسکونی، شهید «آرش رضایی» و بانوی شهیده «رقیه ابراهیمی» مظلومانه به شهادت رسیده و به دیدار حق شتافتند.