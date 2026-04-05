به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکپور فرماندار اهر به همراه علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و عبدالرزاق میراب مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار در امور ایثارگران، روز یکشنبه با حضور در شهرستان ‌های اهر و هریس با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدارها، یاد و خاطره شهید والامقام احسان غمی تازه‌کندی، متولد ۱۳۷۰ در اهر، از کارکنان خدوم شرکت توزیع برق استان تهران، گرامی داشته شد؛ شهیدی که در حمله ددمنشانه دشمنان در میدان شهدا تهران به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در زادگاهش آرام گرفت.

همچنین از مقام شامخ شهید مهدی اصغری، از اهالی روستای گمند از توابع شهرستان هریس که در ارومیه به فیض شهادت رسید، تجلیل به عمل آمد.

مشاور استاندار در امور ایثارگران در این دیدارها با تأکید بر اینکه خون شهدا ضامن پایداری انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، هرگز در برابر زیاده‌خواهی دشمنان سر خم نخواهد کرد و راه پرافتخار شهدا با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا، افتخاری بزرگ و مسئولیتی خطیر است و همگی موظفیم در مسیر تکریم و حمایت از این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.