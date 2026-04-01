به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح پویش ملی سرو ایران در روز طبیعت گفت: در این طرح ۵ هزار نهال در شهرستان‌های استان غرس خواهد شد و مردم و مسافران می‌توانند نهال‌ها را از پارک‌های جنگلی تحویل گرفته و در نگهداری آن مشارکت کنند.

وی افزود: تاکنون، بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نهال در نهالستان‌های مازندران تولید شده و در اختیار دوستداران طبیعت قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری تأکید کرد: توزیع نهال‌ها در تمام پویش‌های محیط‌زیستی استان به صورت رایگان انجام می‌شود تا مشارکت عمومی در حفاظت و توسعه فضای سبز افزایش یابد.