۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

۵ هزار نهال روز طبیعت در مازندران کاشته می‌شود

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: در روز طبیعت، ۵ هزار نهال در نقاط مختلف استان کاشته می‌شود و مردم می‌توانند به‌صورت رایگان در این طرح مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح پویش ملی سرو ایران در روز طبیعت گفت: در این طرح ۵ هزار نهال در شهرستان‌های استان غرس خواهد شد و مردم و مسافران می‌توانند نهال‌ها را از پارک‌های جنگلی تحویل گرفته و در نگهداری آن مشارکت کنند.

وی افزود: تاکنون، بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نهال در نهالستان‌های مازندران تولید شده و در اختیار دوستداران طبیعت قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری تأکید کرد: توزیع نهال‌ها در تمام پویش‌های محیط‌زیستی استان به صورت رایگان انجام می‌شود تا مشارکت عمومی در حفاظت و توسعه فضای سبز افزایش یابد.

کد مطلب 6789007

