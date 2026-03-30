به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ معاملات زعفران در بازار سرمایه ایران در دو بخش «گواهی سپرده کالایی زعفران» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر زعفران» دنبال شد. در مجموع حدود ۹۷.۷ میلیارد تومان معامله در این بازار به ثبت رسید که از این رقم، حدود ۸۲.۷ میلیارد تومان مربوط به معاملات صندوق‌های کالایی زعفران و نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان نیز مربوط به گواهی‌های سپرده زعفران بود.

در بخش گواهی سپرده کالایی زعفران، امروز در مجموع ۷۴ هزار و ۷۴۹ گواهی سپرده معادل ۷۴۴.۷۴۹ کیلوگرم زعفران میان معامله‌گران دادوستد شد. این معاملات توسط ۷ شرکت از ۸ شرکت فعال در بازار انجام گرفت و بخش عمده مبادلات این بازار را به ۲ شرکت اختصاص یافت. سهم این ۲ شرکت از کل ارزش معاملات نزدیک به ۹۴ درصد بود.

بر اساس داده‌های معاملاتی، متوسط قیمت هر گواهی سپرده زعفران ـ که معادل یک گرم زعفران است ـ در حدود ۲۰۱ هزار تومان ثبت شد که بر این اساس، ارزش کل معاملات گواهی‌های سپرده زعفران در جریان دادوستدهای امروز به ۱۵ میلیارد تومان رسید.

شایان ذکر است بنابر سوابق معاملاتی موجود و طبق اطلاعات درج‌شده در تابلو معاملات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، قیمت هر گرم زعفران نگین از ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون و طی ۶ روز معاملاتی از کف قیمتی ۱۷۰ هزار تومانی خود، بیش از ۱۸ درصد رشد کرده است.

بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه زعفران، دادوستدها با استقبال بیشتری از سوی معامله‌گران همراه بود؛ به گونه‌ای که در این بازار، بیش از ۱۶ میلیون واحد از ۲ صندوق کالایی زعفران معامله شد. ارزش معاملات این ۲ صندوق به تنهایی به بیش از ۸۲ میلیارد تومان رسید که معادل حدود ۸۵ درصد ارزش کل معاملات بازار زعفران در روز جاری بود.

جدول زیر جزئیات بیشتری از روند معاملات گواهی‌های سپرده زعفران و صندوق‌های کالایی مبتنی بر این محصول را نشان می‌دهد. ارزش و جریان نقدینگی بر حسب میلیارد تومان، سهم از ارزش بر حسب درصد و قیمت‌ها بر حسب ریال گزارش شده است.

ابزار معاملاتی نماد نام ارزش معاملات سهم از ارزش معاملات رتبه جریان نقدینگی حقیقی NAV قیمت پایانی درصد آخرین P/NAV گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۲۶ بدیعی ۶.۶۷۱ ۶.۸۳ ۴ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۹۸,۸۲۹ ۰.۱۶ NaN گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۱۸ بهرامن ۰.۱۸۴ ۰.۱۹ ۷ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۷۱,۵۲۹ -۱.۳۳ NaN گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۱۹ تروند قاینات ۰.۰۰۱ ۰.۰۰ ۹ ۰.۰۰۰ NaN ۲,۱۶۲,۱۴۵ ۱۱.۷۴ NaN گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۰۸ اتحادیه تعاونی‌های روستایی خراسان رضوی ۰.۲۴۴ ۰.۲۵ ۶ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۵۰,۵۳۵ -۱.۰۷ NaN گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۰۵ زرین زعفران مشرق زمین ۰.۵۰۴ ۰.۵۲ ۵ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۶۸,۳۲۵ ۱.۲۷ NaN گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۱۱ سحرخیز ۷.۳۰۶ ۷.۴۸ ۳ -۰.۳۷۷ NaN ۲,۰۰۹,۸۷۳ ۰.۰۷ NaN گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۰۹ نوین زعفران ۰.۰۰۰ ۰.۰۰ ۱۰ ۰.۰۰۰ NaN - - NaN گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۲۰ وحدت جام ۰.۰۵۴ ۰.۰۶ ۸ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۹۱,۱۷۱ ۰.۰۹ NaN صندوق کالایی سحرخیز صندوق س. گروه زعفران سحرخیز ۲۲.۷۴۹ ۲۳.۲۸ ۲ -۰.۴۸۸ ۵۵,۰۶۰ ۵۲,۵۵۰ ۱.۹۴ -۵.۲۹ صندوق کالایی نهال صندوق س.کالای نوویرا ۵۹.۹۹۰ ۶۱.۴۰ ۱ -۲.۴۶۳ ۵۱,۳۲۲ ۵۰,۱۱۶ ۱.۰۳ -۳.۵۴

