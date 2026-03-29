قیمت هر گرم زعفران نگین در بورس کالا چقدر شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ معاملات زعفران در بازار سرمایه ایران در دو بخش «گواهی سپرده کالایی زعفران» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر زعفران» دنبال شد. در مجموع بیش از ۹۴.۵ میلیارد تومان معامله در این بازار به ثبت رسید که از این رقم، حدود ۶۳ میلیارد تومان مربوط به معاملات صندوق‌های کالایی زعفران و نزدیک به ۳۲ میلیارد تومان نیز مربوط به گواهی‌های سپرده زعفران بود.

در بخش گواهی سپرده کالایی زعفران، امروز در مجموع ۱۶۴ هزار و ۴۹۰ گواهی سپرده معادل ۱۶۴.۴۹ کیلوگرم زعفران میان معامله‌گران دادوستد شد. این معاملات توسط ۸ شرکت فعال در بازار انجام گرفت و بخش عمده مبادلات این بازار را به ۲ شرکت اختصاص یافت. سهم این ۲ شرکت از کل ارزش معاملات نزدیک به ۶۷ درصد بود.

بر اساس داده‌های معاملاتی، متوسط قیمت هر گواهی سپرده زعفران ـ که معادل یک گرم زعفران است ـ در حدود ۱۹۷ هزار تومان ثبت شد که بر این اساس، ارزش کل معاملات گواهی‌های سپرده زعفران در جریان دادوستدهای امروز از ۳۲ میلیارد تومان فراتر رفت.

شایان ذکر است بنابر سوابق معاملاتی موجود و طبق اطلاعات درج‌شده در تابلو معاملات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، قیمت هر گرم زعفران نگین از ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون و طی ۶ روز معاملاتی از کف قیمتی ۱۷۰ هزار تومانی خود، حدود ۱۶ درصد رشد کرده است.

بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه زعفران، دادوستدها با استقبال بیشتری از سوی معامله‌گران همراه بود؛ به گونه‌ای که در این بازار، بیش از ۱۲.۷ میلیون واحد از ۲ صندوق کالایی زعفران معامله شد. ارزش معاملات این ۲ صندوق به تنهایی به بیش از ۶۲ میلیارد تومان رسید که معادل حدود دو سوم ارزش کل معاملات بازار زعفران در روز جاری بود.

جدول زیر جزئیات بیشتری از روند معاملات گواهی‌های سپرده زعفران و صندوق‌های کالایی مبتنی بر این محصول را نشان می‌دهد. ارزش و جریان نقدینگی بر حسب میلیارد تومان، سهم از ارزش بر حسب درصد و قیمت‌ها بر حسب ریال گزارش شده است.

ابزار معاملاتی نماد نام ارزش معاملات سهم از ارزش معاملات رتبه جریان نقدینگی حقیقی NAV قیمت پایانی درصد آخرین P/NAV حجم معاملات گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۲۶ بدیعی ۹.۶۴۵ ۱۰.۱۰ ۴ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۹۶,۸۵۵ ۲.۸۷ NaN ۴۸,۳۰۱ گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۱۸ بهرامن ۰.۲۲۷ ۰.۲۴ ۸ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۹۸,۶۷۹ ۲.۷۹ NaN ۱,۱۳۶ گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۱۹ تروند قاینات ۳.۸۷۰ ۴.۰۵ ۶ ۳.۸۷۰ NaN ۱,۹۳۵,۰۰۰ ۰.۷۸ NaN ۲۰,۰۰۰ گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۰۸ اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوی ۰.۱۱۸ ۰.۱۲ ۱۰ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۶۲,۵۳۷ ۰.۵۱ NaN ۶۰۳ گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۰۵ زرین زعفران مشرق زمین ۱۲.۰۰۲ ۱۲.۵۷ ۳ ۱۱.۶۱۳ NaN ۱,۹۳۵,۴۱۹ ۲.۲ NaN ۶۲,۰۱۴ گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۱۱ سحرخیز ۵.۵۲۴ ۵.۷۹ ۵ -۰.۲۰۰ NaN ۱,۹۹۸,۶۱۴ ۳.۳۸ NaN ۲۷,۶۴۰ گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۰۹ نوین زعفران ۰.۱۹۶ ۰.۲۱ ۹ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱.۴۴ NaN ۱,۰۰۰ گواهی سپرده کالایی زعف۰۵۱۰پ۲۰ وحدت جام ۰.۷۴۹ ۰.۷۸ ۷ ۰.۰۰۰ NaN ۱,۹۷۳,۲۴۹ ۴.۱۹ NaN ۳,۷۹۶ صندوق کالایی سحرخیز صندوق س. گروه زعفران سحرخیز ۲۱.۹۳۶ ۲۲.۹۸ ۲ ۰.۰۰۰ ۵۴,۳۲۵ ۵۱,۱۵۷ ۳.۲۹ -۵.۶۲ ۴,۲۸۷,۹۱۷ صندوق کالایی نهال صندوق س.کالای نوویرا ۴۱.۱۸۱ ۴۳.۱۴ ۱ ۸.۵۸۱ ۵۰,۸۸۱ ۴۹,۰۰۰ ۵.۳۴ -۲.۹۵ ۸,۴۰۴,۱۹۷

