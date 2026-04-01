پزشکیان: جمهوری اسلامی نماد پیوند «اسلامیت» و «ایرانیت» است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت ۱۲فروردین روز جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه امسال دوازدهم فروردین معنایی ژرف‌تر از سال‌های گذشته یافته است؛ چراکه همگان دریافتند همین دو مؤلفه اساسی است که ایران و ایرانی را در برابر توطئه‌های دشمنان و در دفاع از آرمان‌های خود، سرافراز و استوار نگاه داشته است، افزود :ملت ایران در این آزمون نیز با بصیرت، همبستگی و پایداری خود ثابت کرد راه استقلال و عزت را آگاهانه برگزیده و در پاسداری از آن، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند و برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، اراده‌ای استوار و مصمم دارد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوازدهم فروردین، روز تثبیت اراده تاریخی ملت ایران و تجلی روشن استقلال‌طلبی، عزت‌خواهی و نفی هرگونه سلطه‌پذیری است؛ روزی که مردم بزرگ ایران با رأی قاطع خود، مسیر آینده کشور را بر پایه جمهوری اسلامی و حاکمیت اراده ملت رقم زدند و صفحه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین گشودند.

روز جمهوری اسلامی در حقیقت روز مردم است؛ مردمی که نزدیک به پنج دهه، استقلال و آزادی را بر وابستگی و استبداد ترجیح داده‌اند. این ملت بزرگ، میراث گران‌سنگ جمهوری اسلامی را که ثمره خون هزاران شهید است، با جان و دل پاس داشته و همچنان پاس می‌دارند. جمهوری اسلامی نماد پیوند «اسلامیت» و «ایرانیت» است؛ دو رکن بنیادینی که هویت و موجودیت ملت ایران را در برابر دشمنی‌ها و تهدیدها حفظ و استوار کرده است.

امسال دوازدهم فروردین معنایی ژرف‌تر از سال‌های گذشته یافته است؛ چراکه همگان دریافتند همین دو مؤلفه اساسی است که ایران و ایرانی را در برابر توطئه‌های دشمنان و در دفاع از آرمان‌های خود، سرافراز و استوار نگاه داشته است. این مناسبت بزرگ در حالی سپری می شود که ملت سرافراز ایران روزهایی دشوار اما پرافتخار را پشت سر گذاشته است.

تجاوز و تهاجم دشمنان این مرز و بوم بار دیگر نشان داد قدرت‌های سلطه‌گر همچنان با استقلال، عزت و پیشرفت ملت ایران سر سازگاری ندارند. اما در مقابل، ایستادگی، صبر و مقاومت مثال‌زدنی مردم ایران جلوه‌ای تازه از همان روحیه استقلال‌طلبی و آزادگی را که در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ به جهانیان اعلام شد، به نمایش گذاشت و صلابت این ملت بزرگ را بار دیگر به تصویر کشید.

ملت ایران در این آزمون نیز با بصیرت، همبستگی و پایداری خود ثابت کرد راه استقلال و عزت را آگاهانه برگزیده و در پاسداری از آن، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند و برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، اراده‌ای استوار و مصمم دارد.

اینجانب با گرامی‌داشت این روز تاریخی، صمیمانه از صبر، استقامت و همراهی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم ددمنشانه دشمنان قدردانی می‌کنم و باور دارم همین روحیه مقاومت و پایداری، بزرگ‌ترین سرمایه ملی برای عبور از دشواری‌ها و خنثی کردن همه مانع‌تراشی‌هاست.

دولت نیز با اتکاء به این پشتوانه عظیم مردمی و در پرتو هدایت‌های رهبری عالی‌قدر، همه توان و ظرفیت خود را برای صیانت از استقلال کشور، تأمین امنیت و پیشرفت ایران عزیز به کار خواهد گرفت.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب و همه شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، امیدوارم با تداوم همدلی و تقویت وحدت ملی، گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت، آبادانی و عزت ایران عزیز برداریم و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی را همواره برافراشته نگه داریم. یقین دارم با اتکاء به این وحدت و انسجام اجتماعی، بر مشکلات فائق خواهیم آمد و آینده‌ای روشن برای کشور عزیزمان رقم خواهیم زد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

