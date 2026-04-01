۱۱ فروردین، پرترددترین روز بازگشت مسافران با ثبت ۲۳ میلیون تردد

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با اشاره به وضعیت تردد در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در اکثر محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه در استان‌های شمالی مانند مازندران و گیلان، در مسیرهای رفت و برگشت روان است، اما پیش‌بینی می‌شود از فردا ۱۳ فروردین، موج نهایی بازگشت مسافران آغاز شود.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از مسافران تا ۱۵ فروردین به محل سکونت خود بازگردند، افزود: با این حال به‌دلیل شرایط خاص کشور، احتمال ماندگاری برخی مسافران در شهرهای دیگر، به‌ویژه استان‌های شمالی، همچنان وجود دارد.

رئیس پلیس راه فراجا در ادامه به آمار ترددهای نوروزی اشاره کرد و گفت: طرح نوروزی ۱۴۰۵ که از ۲۵ اسفند آغاز شده، تا پایان روز ۱۱ فروردین و در مدت ۱۶ روز، بیش از ۳۵۹ میلیون تردد در جاده‌های کشور ثبت شده است که نشان‌دهنده حجم بالای سفرهای نوروزی در سال جاری است.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به ترکیب ناوگان ترددکننده افزود: بیشترین سهم تردد مربوط به خودروهای سواری با بیش از ۳۰۴ میلیون تردد بوده و پس از آن کامیون‌ها با حدود ۱۱.۶ میلیون و اتوبوس‌ها با بیش از ۲.۱ میلیون تردد قرار دارند.

وی همچنین از ثبت اوج تردد در موج بازگشت خبر داد و گفت: روز ۱۱ فروردین با بیش از ۲۳ میلیون تردد، پرترددترین روز در فاز بازگشت مسافران بوده است.

به گفته این مقام انتظامی، استان‌های تهران و البرز نیز با ثبت بیش از ۴ میلیون تردد ورودی و خروجی، در صدر استان‌های پرتردد قرار دارند و همچنان نقش کلیدی در جابه‌جایی‌های بین‌استانی ایفا می‌کنند.

رئیس پلیس راه فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت انباشت خودروها اشاره کرد و گفت: بیشترین ماندگاری خودروها به‌ترتیب در استان‌های گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و آذربایجان شرقی گزارش شده است که نشان‌دهنده حضور قابل توجه مسافران در این مناطق است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت سفرهای بازگشت تصریح کرد: با توجه به احتمال افزایش حجم ترافیک در روزهای آینده، مسافران حتماً زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و از تردد در ساعات اوج خودداری کنند تا ضمن کاهش بار ترافیکی، ایمنی سفرها نیز حفظ شود.